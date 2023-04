Godo, prima vittoria in campionato. Con Parma decisivi gli inning centrali

Godo

HORTA GODO: L. Servidei ss (14), Bruno lf (44), Meriggi rf (25), Evangelista dh (15), Rodriguez Acosta 1b (13) (Casadio), M. Servidei 3b (03), Sabbatani c (04), Bucchi 2b (13), Tanesini cf (02).

CIEMME OLTRETORRENTE PARMA: Vasquez Marrero ss (04) (Allegri 01), Tiburitini cf (13), Pomponi 3b (14), Rodriguez Lopez c (14), Catellani (14) dh, Bettati rf (24), Lori 1b (12) (Ragionieri 11), Cannata 2b (03) (Guglielmi 11), Perez Santana lf (14).

Successione: Godo 300 122 210 = 9 bv 10 e 2. Oltretorrente 120 020 001 = 6 bv 10 e 4.

Lanciatori: Focchi (i) rl 3.0 bvc 4 bb 4 so 2 pgl 6; Cannellini (W) (r) rl 3.0 bvc 2 bb 1 so 4 pgl 3,86; Sabbadini (rf) rl 3.0 bvc 4 bb 0 so 1 pgl 6,75. Carnevale (L) rl 4.1 bvc 6 bb 2 so 4 pgl 9,72; Catellani (rf) rl 3.2 bvc 4 bb 5 so 3 pgl 7,71.

Arriva il primo successo in stagione per Godo che in Gara1 batte 9-6 il Ciemme Oltretorrente Parma che pure pareggia le valide (10-10) e solo negli inning centrali cade sotto le mazze romagnole. Sul 3-3, all’inizio del quarto cambio di pitcher per Godo: sul monte va Cannellini per Focchi che saluta con 2 strike out ma anche 4 basi ball e 4 valide. Godo, però, torna in vantaggio 4-3 nel 4º inning con Bucchi che sfrutta un lancio pazzo di Carnevale. Oltretorrente, però, di nuovo avanti 5-4 nel 5º: Cannellini concede la base ball a Tiburtini che poi va a segno sospinto dalle valide di Catellani e Bettati con il primo a sua volta a segno dopo un errore difensivo. Tra la parte bassa del 5º e il 7º però Godo dilaga con 5 punti portati a casa che capovolgono la partita. Nel 5º Acosta spinge a punti Meriggi e Bruno, nel successivo ancora Bruno con Tanesini arrivano a casa base. Infine nel 7º inning è Bruno a lanciare Sabbatani per il 9-5, arrotondando solo dall’ultima ripresa dai ducali.

u.b.