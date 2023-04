Goi: "La Consar Rcm è carica per i playoff"

La Consar Rcm Ravenna sta ultimando la preparazione in vista di gara1 dei quarti di finale di domenica a Vibo. La formazione giallorossa è l’unica che, nel doppio confronto di regular season, ha strappato un punto in trasferta e che, nel complesso, ha conquistato 4 punti si 6 contro la capolista, grazie al 3-0 del match di ritorno.

Paradossalmente, ha fatto più ‘rumore’ il punto conquistato al PalaMaiata, che non il 3-0 del ritorno, quando Vibo è arrivata a Ravenna scarica, già sicura del primo posto matematico. A suonare la carica è Riccardo Goi. Il capitano dei ravennati ha già giocato (e vinto) un playoff di A2, due anni fa a Taranto.

Goi, cosa significa giocare i playoff?

"I playoff sono la parte più bella della stagione. Abbiamo lavorato otto mesi per arrivare a questo punto. Tutto l’ambiente è carico e anche noi lo siamo".

Come si prepara un playoff?

"Non tanto diversamente da come si prepara una sfida di regular season. La differenza la fanno le motivazioni interne, che ognuno di noi ha. Durante la settimana si avverte nitidamente che ci si sta avvicinando a qualcosa di importante, qualcosa di più stimolante rispetto al campionato".

La Consar arriva in forma a questo appuntamento?

"Arriviamo a gara1 nel migliore dei modi. In queste due settimane di approccio al quarto di finale, abbiamo lavorato con profitto, anche dal punto di vista fisico. Giocare un playoff vuol dire anche tirare le somme e fare una analisi dei pregi e dei difetti della propria squadra".

Come si approccia un match che vi vede sfavoriti dal pronostico?

"Sappiamo che squadra siamo, sappiamo qual è il nostro valore. Siamo consapevoli di esserci guadagnati con merito questa appendice. Andremo a Vibo fiduciosi e carichi".

Che tipo di partita sarà?

"Difficile. Anzi, difficilissima, lo sappiamo in partenza, ma, tutto questo, non ci deve minimamente spaventare".

Ci sono esempi illuminanti, anche recentissimi, come l’eliminazione di Perugia per mano di Milano, che rendono incerto qualsiasi pronostico.

"L’exploit di Milano è un insegnamento per tutti, anche se le situazioni sono un po’ diverse". Come si scende in campo in un playoff?

"Come nella regular season. Siamo sempre scesi in campo convinti di poter vincere. Sono state poche le gare in cui abbiamo fatto realmente fatica. Dovremo comunque alzare un po’ il livello del nostro gioco. Quando si affrontano avversari del calibro di Vibo, con giocatori anche di categoria superiore, serve un supplemento di impegno. Dovremo alzare l’asticella, perché anche loro lo faranno".

I risultati degli scontri diretti vanno forse cancellati?

"Resettiamo le partite, ma non dimentichiamo cosa abbiamo fatto per meritarci i due risultati della regular season. Siamo consapevoli che potremo fare buone cose".