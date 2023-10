Golf, doppio Agis. La spuntano Vullo e Mellina

Il lungo fine settimana dell’Adriatic Golf di Cervia si è aperto venerdì 6 ottobre con la prima giornata del 19° Campionato Nazionale di Doppio AGIS. La gara, della durata di due giorni, ha visto scendere in campo molti tra i più forti giocatori senior italiani. Al termine di una due giorni avvincente Cesare Vullo e Marco Mellina (141) hanno avuto la meglio su Paolo Vetricini e Fabio Perini, appaiati nel punteggio. Nella categoria netta Stefano Bondi e Giovanni Dell’Eva (128) hanno superato di una sola lunghezza Fabio Di Pietro con Enrico Montorsi. Nella categoria femminile Isabella Chittò e Alessandra Zoboli hanno vinto con due giri fotocopia in 71 colpi mentre Emanuela Pronzati e Monica Matteini (127) si sono imposte nella categoria netta. Domenica i giocatori hanno celebrato Fabio Di Pietro, che guida il circolo romagnolo, nella Coppa del Presidente. Ben quattro giocatori hanno terminato a quota 77 colpi con Simone Santovito risultato vincitore per il miglior parziale nelle ultime buche. Enrico Bigliani (40), Marcello Baiardi (42) e Paolo Pierucci (41) si sono imposti nelle tre categorie nette precedendo rispettivamente Cristiano Zalambani (38), Gabriele Benelli (40) e Carlo Zanelli (40).

Andrea Ronchi