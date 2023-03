Golf, successo per Montalti-La Mela

Il fine settimana all’Adriatic Golf di Cervia è iniziato all’insegna del divertimento con il circuito International Pair. Nicola Montalti e Giovanni La Mela hanno vinto la gara flirtando con il par destinato ai professionisti. 73 i colpi del loro score. Nella categoria netta battaglia all’ultimo colpo con le prime tre coppie appaiate a quota 41 punti e la classifica stilata grazie ai parziali delle ultime buche. Gianluca Neri e Andrea Taroni hanno preceduto Filippo Strocchi con Andrea Cottignola mentre Andrea Trombini con Carlo Zanelli hanno completato il podio. Domenica giocatori nuovamente in campo per il Villani Winter Challenge. Ha vinto Nicola Montalti con 76 colpi che ha bissato il successo del giorno precedente. In prima categoria Pietro Conti (37) ha superato di misura Fabio Perini, in seconda affermazione per Claudio Terzulli (40) con Eudochia Brodescu (40) vincitore in terza.

Andrea Ronchi