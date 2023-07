Goti È già spareggio

Riapre i battenti il "Casadio" di Godo per le tre partite nel fine settimana tra i Goti e il Modena, vero e proprio spareggio per ottenere il quart’ultimo posto che vale anche il passaggio ai quarti di finale e, dunque, la fase ad eliminazione diretta per il titolo dell’Italian Baseball League. "Difficilmente – ricorda il manager ravennate Stefano Naldoni – potrà essere recuperato Cannellini sul monte di lancio, come del resto Alex Sabbadini, reduce da una frattura alla mano e ormai ingessato. Marco Sabbatani sarà in Austria per motivi di lavoro e non sarà presente". Assenze ovviamente piuttosto rilevanti per il Godo che già ha un roster piuttosto ristretto per affrontare le tre gare – seppur di 7 inning – nel weekend. Una carenza numerica sul monte di lancio che a volte costringe la squadra, se non tutto gira al meglio, a fare i salti mortali per tenere vive le partite.

Al momento sono arrivate solo due vittorie nel girone d’andata e oggi (prima gara in serata alle 20,30) inizia quello di ritorno dopo aver riposato lo scorso weekend nella prima giornata. Alcuni successi sfiorati in gara che avrebbero potuto aver un’altra conclusione: è pur vero che i Goti nella prima fase hanno giocato 11 gare su 12 lontano dal Casadio e, quindi, nel girone di ritorno avranno l’innegabile vantaggio di disputare quasi tutte le sfide sul diamante amico. Inoltre i ravennati stanno avendo un buon rendimento nel box battuta, tanto da aver raccolto 75 valide nelle 12 partite disputate e solo nell’ultima di Macerata, i battitori godesi sono stati lasciati ad appena 4 valide. Programma poule scudetto, girone F, 7º weekend: Nettuno 1945-Macerata (ore 19, domani ore 14 e 19; Godo-Modena (ore 20,30, domani ore 15,30 e 20,30). Riposa: Ronchi dei Legionari. Classifica: Macerata (14-1) .933; Nettuno 1945 (12-6) .667; Ronchi dei Legionari (7-11) .389; Modena (4-11) .267; Godo (2-10) .167.

Ugo Bentivogli