Gran vittoria e promozione per il Marina Amatori

È festa grande in casa del Marina Amatori che, al terzo anno di vita, raggiunge la Seconda Categoria, trionfando nel girone A di Terza. Ai rossoneri manca un punto per aver la certezza della promozione ma fanno le cose in grande e travolgono 5-0 il Mezzano grazie alle doppiette di Sberlati e Raponi. Il Marina terrà, dunque, compagnia nella prossima Seconda al Vita, da tempo promosso. E ora sarà la volta dei playoff che inizieranno tra due settimane. Nel raggruppamento A salta il primo turno l’Only Sport Alfonsine che si piazza 2° (nell’ultimo turno 4-2 sul Vatra) mentre si qualifica il Junior Cervia che pareggia 2-2 con la Compagnia dell’Albero e brucia di 1 punto il Mattei, impostosi 1-0 sull’Atlas. Nel girone B la Real Voltanese si impone 5-0 sul Prada e conserva il secondo posto, saltando così la prima partita e lasciando al terzo posto il Centro Erika, pur vittorioso 1-0 in casa del Bisanzio. Risultati Terza Categoria (26ª e ultima giornata). Girone A: Coyotes-Saline Romagna 1-1, E. Mattei-Atlas 1-0, Giovecca-P. Corsini 0-4, J. Cervia-C. Albero 2-2, Marina-Mezzano 5-0, Only Sp. Alfonsine-Vatra 4-2, St. Rossa-Lectron 0-2. Classifica finale: Marina 66; Only Sport Alf. 63; St. Rossa 56; Mezzano 50; C. Albero 48; P. Corsini 40; Coyotes 36; J. Cervia 34; E. Mattei 33; Vatra 21; Atlas 20; Lectron 18; Saline Romagna 16; Giovecca 13. Girone B: Bisanzio-C. Erika 0-1, Marradese-Bizzuno 0-5, Pol. Camerlona-Biancanigo 1-3, R. Voltanese-Prada 5-0, Ulisse&Penelope-P. L. Reda 1-3, Villanova-M. Bubano 1-1, Vita-P. Marina 1-1. Classifica finale: Vita 65; R. Voltanese 60; C. Erika 58; P. Marina 53; P. L. Reda 52; Villanova 40; Ulisse&Penelope, Prada 35; M. Bubano 28; Pol. Camerlona, Bizzuno 27; Biancanigo 20; Bisanzio, Marradese 6.

u.b.