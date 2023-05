Greta Bondi oro ai regionali di Formigine

L’atleta Greta Bondi (CA Faenza sezione ginnastica) ha ottenuto un grande risultato nei giorni scorsi. Bondi, classe 2011, alla seconda prova regionale ’LE A4’ di ginnastica ritmica tenutasi a Formigine, ha portato in alto il nome della città di Faenza vincendo la medaglia d’oro. "Un risultato ancora più prezioso perché arriva in un momento difficile per la nostra città e per tutti i suoi abitanti", commentando dalla società.

"Greta ha conquistato il gradino più alto del podio grazie ad una meravigliosa esecuzione al cerchio". Grande felicità per le tecniche: Giada Ceroni, Sabina Haraga ed Aurora Pompignoli.

Ora si lavora per il Nazionale F.G.I. che si terrà a Rimini a fine giugno.