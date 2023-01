Guidone: "Devo riuscire a essere più incisivo"

Marco Guidone è il capitano e il bomber del Ravenna. A lui abbiamo chiesto conto del momento complicato e deludente che sta attraversando la squadra.

Guidone, come giudica la situazione di classifica del Ravenna?

"Non è un giudizio positivo, soprattutto per rapporto alle aspettative. Le attese erano altre, e invece siamo in netto ritardo. Sì, siamo indietro, ma siamo anche convinti di quello che facciamo durante la settimana. Più che altro non dobbiamo guardare la classifica e cercare di fare il meglio possibile. Magari torneremo a guardarla fra qualche mese, che potrebbe essere diversa".

I 27 punti fin qui conquistati in 20 partite, sono meritati?

"Meritati o non meritati, qualcosa in più o qualcosa in meno, la classifica dice questo. Noi sappiamo dove abbiamo sbagliato, conosciamo i nostri errori. Da quelli dobbiamo provare a crescere, cercando di modificare assolutamente questa classifica".

Come si può dare un senso ad una stagione, al momento deludente?

"Un senso lo dobbiamo trovare dentro ognuno di noi. Non possiamo darci per persi, oppure pensare che il campionato sia finito. Non lo possiamo fare per rispetto della società, dei tifosi, ma anche per noi stessi. Dobbiamo cercare di fare qualcosa di buono per noi. È ancora tutto possibile".

La sconfitta di Prato come si sarebbe potuta evitare?

"Con meno errori. Ne abbiamo commessi tanti, sia da parte di noi attaccanti, sia da parte di centrocampisti e difensori. Purtroppo, in questo momento paghiamo il fatto che, ad ogni errore, prendiamo gol. Dobbiamo cercare di andare oltre queste cose, puntando a commettere meno errori, perché, d’ora in poi, i punti saranno importantissimi".

Che il Ravenna abbia delle colpe e dei demeriti, è fuori di discussione, ma, per un calciatore, e per una squadra, vedersi fischiare un fallo da rigore come quello di domenica al Lungobisenzio, quant’è frustrante? E disarmante...

"Sono stanco di commentare gli errori arbitrali di quest’anno. È evidente, e lo hanno visto tutti quello che è successo domenica. È inutile fare della polemica. Non ci dobbiamo attaccare a queste cose, però sono situazioni che influenzano il risultato finale".

I 9 gol che lei ha finora segnato, sono forse uno dei pochi aspetti positivi della stagione.

"Ero forse più contento la scorsa stagione quando, a questo punto del campionato, ne avevo segnati solo 3 o 4, ma la situazione era un’altra. D’altro canto, è importante che io segni. I miei gol però devono portare alla vittoria. Servono gol decisivi. Anch’io ho le mie colpe, perché, sottoporta, dovrei essere più incisivo".

Parlare di obiettivi diventa complicato. O forse, puntare proprio ai playoff, distanti ‘solo’ 3 punti, e non ad un retorico ‘meglio possibile’, potrebbe essere proprio lo stimolo giusto?

"Ripeto, la classifica non dobbiamo guardarla. Sappiamo di avere 18 partite da disputare e dovremo affrontarle al meglio. È inutile rimuginare; dobbiamo lavorare. Sono sicuro che, prima o poi, questa squadra raccoglierà quanto seminato".