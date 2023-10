"Ha pesato l’emozione"

La prima gara ufficiale in serie B Nazionale non è andata nel migliore dei modi per l’OraSì che ora ha l’obbligo di analizzare i propri errori per non ripeterli in futuro. Margini di crescita ce ne sono, in tutte le fasi del gioco, e coach Bernardi sta facendo lavorare il gruppo per trovare al più presto quell’identità di squadra che vuole vedere in campo. "Dobbiamo sicuramente migliorare la difesa a uomo - spiega il tecnico dei giallorossi - perché negli uno contro uno ci siamo fatti battere troppo facilmente. Non siamo ancora disciplinati sulle regole difensive che ci siamo imposti e abbiamo avuto troppe amnesie. In una serie B come quella odierna, che è di più alto livello rispetto al passato, questo non deve accadere". La squadra è molto giovane e questa mancanza di esperienza la si è percepita sicuramente nel confronto con gli avversari, ma anche nell’approccio ai singoli quarti nei quali l’OraSì ha faticato a entrare in partita. Trovatasi a -9 nei primissimi minuti della gara, a -12 all’inizio del secondo quarto e addirittura a -19 dopo pochi minuti del terzo, la squadra ha prodotto un grande sforzo per ricucire questi passivi. "Il nostro gruppo è formato da giocatori nati prevalentemente dopo il 2000, mentre Lumezzane può schierare elementi molto più esperti - sottolinea ancora Bernardi - pertanto dobbiamo colmare questo gap col lavoro in palestra e l’impegno sul campo. Anche la manovra deve essere più rapida e più veloce, non possiamo tenere la palla ferma. L’emozione dell’esordio può avere giocato un ruolo anche su chi doveva gestire l’azione, ma ciò non toglie che dobbiamo diventare più squadra in ogni singolo momento del gioco".

Bernardi vede anche dei lati positivi nella gara giocata in terra lombarda, in primis la reazione dei suoi proprio in quei momenti di rottura prolungata nei quali la gara avrebbe potuto virare verso un epilogo molto più pesante. "Di buono ho visto il temperamento della squadra - spiega -. I ragazzi non si sono abbattuti nemmeno nei momenti peggiori e, anzi, hanno avuto la forza di riprendersi anche quando avrebbero potuto mollare. Siamo arrivati a un canestro dal -6 (liberi sbagliati da Ferrari sul 41-33) e questo è un segnale positivo da cui ripartire".

La squadra è tornata al lavoro in vista della sfida con Bisceglie di domenica prossima e questo pomeriggio giocherà una partita amichevole per oliare qualche meccanismo. Bisceglie che alla prima giornata è caduta in casa 71-82 nel derby pugliese contro Ruvo di Puglia. "Nei primi giorni della settimana abbiamo lavorato sui nostri meccanismi difensivi e da giovedì - chiude Bernardi - studieremo la tattica per affrontare Bisceglie, una squadra con giocatori di talento ed esperienza come Dip, Chessari, Chiti e Ouandie".

OraSì in campo questo pomeriggio alle ore 17 al Pala Costa contro i Tigers Romagna, formazione di serie B Interregionale.

Stefano Pece