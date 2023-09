"Ho portato in Brasile il cult dei racchettoni"

Il ravennate Alex Mingozzi ha conseguito la "Medaglia d’Onore per lo Sviluppo socio-culturale" dal parlamento di Rio Grande del Sud (sub-stato brasiliano con 11 milioni di abitanti, con capitale Porto Alegre), che per la prima volta è stata assegnata a un italiano. Quali i meriti del 42enne Mingozzi? Aver portato in Brasile i racchettoni, pratica amatoriale nata sul finire degli Anni Settanta a Marina di Ravenna e poi evolutasi in beach tennis, fino all’ingresso nella Federazione Tennis prima italiana e poi internazionale.

Il primo passo brasiliano di Mingozzi fu, nel 2010, una "clinica" per istruttori locali, incuriositi dalla pratica su sabbia, che crearono il primo nucleo di sviluppo. Uno sviluppo che si è fatto fragoroso e che ha indotto Mingozzi a trasferirsi e a far famiglia laggiù, aprendo una scuola (che ha 30 succursali in Brasile e all’estero) e divenendo nel 2018 il capitano della nazionale verde-oro, campione del mondo per nazioni nell’ultimo quadriennio, interrompendo il tradizionale dominio dell’Italia. "Il beach tennis – commenta "Mingo" – conta in Brasile un milione e mezzo di praticanti ufficiali e molti altri amatoriali. E’ praticato ovunque su migliaia di campi, anche al coperto in città come Porto Alegre, che hanno per qualche mese un clima invernale. La copertura televisiva è molto abbondante, appoggiata dagli sponsor più importanti e il lancio promozionale è assicurato da sportivi famosi di altre discipline, cantanti, politici che si cimentano spesso con il beach tennis". La cerimonia? "Super emozionante! Hanno proiettato video con mie immagini. Mi veniva da piangere pensando alle prime partite da bambino a Porto Corsini fino ai tornei, alle vittorie, ai viaggi. E ho ringraziato i deputati, che si sono espressi per me all’unanimità, superando rivalità politiche piuttosto dure che ci sono anche qui". Com’è la vita in Brasile? "E’ un Paese che offre grandi possibilità in determinati campi economici e sportivi, come è stato, per mia fortuna, il beach tennis. Apprezzo il modo festoso e amichevole che hanno le persone di rapportarsi. Però è un Paese con un enorme problema di sicurezza. E’ impensabile fare una semplice passeggiata da soli per prendersi un gelato. Bisogna avere mille precauzioni". Dell’Italia cosa manca, oltre ovviamente a genitori e amici? "La Romagna è un luogo speciale. Siamo fortunati per il mare, le strutture, la qualità della vita, fiere, sagre, eventi, buon cibo, cultura… Tutto questo mi manca molto e lasciarlo per tornare in Brasile è ogni volta uno strazio". Mingo ha un’ultima osservazione: "Il nome "Ravenna" è conosciutissimo, quasi mitizzato, come patria di questo gioco. In Brasile come negli Usa, in Spagna, in Germania, in Russia.... Alcuni circoli hanno il nome della nostra città. Mi chiedo come sia possibile che non ci sia una sola traccia, una targa, un pannello nella nostra spiaggia che ricordi questa primogenitura di cui dovremmo essere orgogliosi".

Marco Ortolani