I baby Ravaglia e Cortesi in azzurro con l’under 17

Il difensore centrale Lorenzo Cortesi e il centrocampista Tommaso Ravaglia, entrambi classe 2006 del Ravenna, sono stati convocati nella rappresentativa nazionale Under 17 della Lega Nazionale dilettanti. Mentre la ‘prima squadra’ sta preparando – fra mille difficoltà di organico – l’anticipo di domani a Salsomaggiore (Pipicella, Boccardi, Spinosa, Tabanelli sono ko), qualche buona notizia arriva invece dal vivaio. Cortesi e Ravaglia, sono stati infatti convocati dal tecnico Sanfratello per il raduno territoriale dell’Area Nord della rappresentativa nazionale Under 17. I due baby giallorossi sono già in odore di prima squadra. Spesso aggregati agli allenamenti da mister Gadda, e in diverse occasioni presenti nelle convocazioni per le partite, hanno potuto mettersi in mostra in alcune occasioni. Cortesi ha partecipato alle varie amichevoli precampionato dei giallorossi ’senior’, mentre Ravaglia ha meritato addirittura il debutto in serie D negli ultimi minuti della vittoriosa trasferta di campionato contro il Carpi. La convocazione di Cortesi e Ravaglia rientra nell’ambito del ‘Progetto giovani Lnd’. La rappresentativa si radunerà mercoledì prossimo, al centro sportivo ‘Claudio Casali’ di Verano Brianza (Monza), dove verrà poi disputata un’amichevole a ranghi contrapposti.