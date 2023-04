I Blacks rimontano diciassette punti, ma la spunta Rieti

Real Sebastiani Rieti

93

Blacks Faenza

85

REAL SEBASTIANI RIETI: Mastrangelo 10, Tomasini 14, Paesano 1, Valente ne, Contento 18, Piccin 10, Chinellato, Mazzotti ne, Ceparano 3, Pagani 6, Frattoni ne, Bushati 16. All.: Dell’Agnello

BLACKS FAENZA: Bandini, Siberna 8, Vico 14, Poggi 19, Castellino 1, Voltolini 8, Petrucci 13, Morciano, Aromando 14, Pastore 8, Nkot Nkot ne. All.: Garelli.

Arbitri: Giordano - Lillo

Note. Parziali: 25-18; 48-43; 61-63. Tiri da 2: RI: 1742, FA: 2548; Tiri da 3: RI: 1328, FA: 615; Tiri liberi: RI: 2032, FA: 1726; Rimbalzi totali: RI: 39, FA: 41

Uscito per falli: Ceparano

Espulso al 16’ Garelli per doppio tecnico per proteste

Non bastano il cuore e il carattere ai Blacks per sbancare Rieti. I Raggisolaris rimontano 17 punti e si trovano avanti al 30’, ma pagano un ultimo quarto dove subiscono 32 punti. Con questa sconfitta i sogni di primato svaniscono con la Real Sebastiani che attende solo la matematica per festeggiare la vittoria del girone e ora l’obiettivo è difendere il secondo posto dagli attacchi di Fabriano, portatasi sotto di quattro lunghezze a quattro giornate dalla fine. I Blacks subiscono il gioco in velocità di Rieti e la mano calda da tre (48 nei primi 10’) dei suoi cecchini chiudendo il primo quarto sotto 18-25, pagando anche qualche decisione contraria di un arbitraggio mai all’altezza da entrambe le parti. Faenza non riesce a giocare la sua solita pallacanestro soprattutto in difesa e sprofonda sul – 17 (27-44) sotto i colpi di Contento, vedendosi espellere Garelli per doppio fallo tecnico.

Nel momento più difficile arriva la reazione. Vico, Aromando, la difesa e il gioco di squadra permettono di ricucire il gap fino al 43-46, arrivando all’intervallo sotto 43-48. Al rientro in campo Faenza piazza un perentorio 12-0 andando sul 55-48 e confezionando un break di 28-4 complessivo. Rieti ritorna a difendere e ad affidarsi al tiro da tre trovando la parità con Bushati sul 58-58. Pastore risponde con la stessa moneta e Faenza chiude avanti 63-61 al 30’. Poi però Rieti si prende prepotentemente l’inerzia e con i tiri da tre di Bushati e Piccin vola sul 77-69. I Blacks continuano a lottare e ritornano sotto 81-85 al 38’, ma poi Mastrangelo sempre dai 6,75 piazza il colpo del colpo ko (88-81).

Classifica: Rieti* 44; Faenza 38; Fabriano 34; Jesi 30; Piacenza*, Ancona* e Ozzano 28; Senigallia 26; Fiorenzuola 24; Virtus Imola 22; Andrea Costa Imola 20; Matelica* 14; San Miniato* 12; Empoli 10; Tigers Romagna 4. * devono riposare

Luca Del Favero