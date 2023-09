I giallorossi, terzi, pensano al Fanfulla

Dopo la vittoria contro la Pistoiese, il pareggio di Prato e il successo contro il Sant’Angelo, il Ravenna – terzo in classifica in solitaria con 7 punti, a due lunghezze dalla ‘strana’ coppia di testa Sammaurese-Mezzolara – prepara la trasferta di domenica a Lodi contro il Fanfulla. La formazione lodigiana ha neutralizzato un avvio un po’ in sordina (1-1 a San Marino e ko interno 1-3 contro il Corticella), andando ad espugnare il Cabassi di Carpi. Mister Gadda ha l’intera rosa a disposizione. Anche Sare, costretto al forfait contro il Sant’Angelo per un problema all’occhio, ha pienamente recuperato.