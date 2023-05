I giovani corridori in gara a Voltana Poi tappe a Mordano e F.Zarattini

Sono in programma gare a Voltana (lunedì), Mordano (21 maggio), Fornace Zarattini (28 maggio), Ponte Nuovo (4 giugno) e Fusignano (16 giugno), solo per citare quelle più vicine, del campionato giovanile ‘Gran Premio Promesse di Romagna’, manifestazione podistica giunta alla 30esima edizione iniziata lo scorso marzo. Il Circuito 2023 prevede in totale 17 gare, alle quali potranno partecipare i bambini nati dal 2006 al 2021 (suddivisi per categoria in base all’età). Si correrà lungo percorsi (pista, strada e cross) in completa sicurezza, la cui distanza varia da circa 500 metri fino a due chilometri. Al termine di ogni gara, per tutti i giovani atleti, oltre alla premiazione, non mancherà un momento di ristoro. Inoltre dopo cinque gare disputate è previsto un premio tecnico offerto dagli sponsor, mentre a conclusione del circuito si terrà la premiazione finale. Come sottolineano gli organizzatori, ossia i Comitati territoriali Uisp Ravenna-LugoFaenza-Imola nonché il Coordinamento società podistiche Ravennati "le gare piacciono molto ai bambini e alle loro famiglie per il fatto che sono contraddistinte da un sano senso di competizione, dove l’importante è partecipare, socializzare, divertirsi e perché no conoscere nuove città". L’edizione 2022 del campionato ‘Promesse di Romagna’ ha visto la partecipazione di oltre 550 giovani atleti, diversi dei quali hanno partecipato ad almeno una gara. Passando all’edizione in corso, sono quattro le gare già disputate, con circa 170 diversi bambini che hanno partecipato ad almeno una gara, per una media circa di 83 giovani atleti a corsa. La quinta corsa, in programma giovedì scorso ad Alfonsine, è stata rimandata a causa dell’emergenza legata alla recente alluvione. Prossimo appuntamento lunedì prossimo alle 18.30 al centro sociale Cà Vecchia di Voltana. "In occasione di questa gara – osservano gli organizzatori – abbiamo cercato di coinvolgere le scuole locali".

Luigi Scardovi