I numeri dicono Forlì, ma Ravenna ci crede

L’OraSì prepara la sfida più sentita dell’anno con la consapevolezza che si troverà di fronte una squadra che, se non al 100% della forma fisica, dovrebbe almeno essere al completo. L’Unieuro aveva infatti degli infortunati più o meno in tutti i ruoli della squadra, dai playmaker Penna e Valentini, passando per il cecchino Cinciarini, fino ad arrivare al lungo Benvenuti, ma dovrebbe recuperarli tutti in vista del derby. L’OraSì invece è ancora alle prese con l’infortunio alla mano di Bartoli, in panchina per tutta la partita a Nardò. Dovrebbe essere questo però l’unico dubbio in casa giallorossa. Giustamente il tecnico degli ospiti Antimo Martino in settimana ha detto che non si fida della classifica, poiché questo campionato ha già regalato diverse sorprese, tuttavia mai come quest’anno Ravenna e Forlì erano state così lontane nel ranking. A guardare i numeri tutto pende dalla parte degli ospiti. Forlì è stabilmente fra le prime tre della classifica dall’inizio del campionato, al contrario di Ravenna che non si è mai trovata più in alto della dodicesima posizione. Tra le due vi sono 16 punti di differenza e tanti scompensi in ogni voce statistica. Con 70.2 punti incassati di media, Forlì è la terza difesa del girone Rosso, laddove Ravenna con 79.8 punti presi di media è la terzultima. La formazione di Martino è quella che concede meno rimbalzi offensivi, appena 7.5, contro una Ravenna che ne concede più di 10.

Gli uomini di Antimo Martino sono anche quelli che catturano più rimbalzi offensivi dopo Nardò, quasi 11, contro i 7.6 di Ravenna che è ancora all’ultimo posto nella statistica dei rimbalzi totali, 31.2 contro i 38 dell’Unieuro. Ancora, i rivali dell’OraSì sono concreti anche in attacco mandando a referto 76.5 punti di media. Forlì inoltre è la squadra che fa più ampio uso del tiro da tre, tentando oltre 27 triple a partita mandandone a segno quasi 10. Di contro, Ravenna è la squadra che tira meno da tre punti e che si affida più di tutte al gioco interno, tirando oltre 41 volte da due e andando a segno nel 48% dei tentativi. Ma almeno in attacco, l’OraSì con 74.8 punti segnati in media non è di molto inferiore agli avversari. Entrambe le squadre hanno almeno quattro giocatori stabilmente in doppia cifra e almeno sei che segnano dai 7 punti in su, anche se la rotazione dell’Unieuro è decisamente più lunga di quella dell’OraSì. Martino può contare su nove uomini da 20 o più minuti di presenza sul parquet potendo quindi arrivare più fresco ai momenti decisivi di una partita. I numeri quindi dicono Forlì, ma il derby è il derby e il fattore palazzetto in queste partite ha sempre un’importanza da non sottovalutare. Ravenna ha vinto cinque dei sei derby che ha giocato in casa da quando le due squadre sono nella stessa categoria. E l’unico che ha perso è stato quello del 2020-21 durante il campionato post-Covid, quando si giocava al PalaCosta senza pubblico.

Stefano Pece