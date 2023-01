I Raggi si coprono con Morciano Dalla lunetta è un cecchino

I Blacks si assicurano il miglior tiratore di liberi della serie B. È l’alapivot Francesco Morciano il sostituto di Molinaro, che ne prenderà il posto fino a quando il centro friulano non tornerà disponibile. Morciano, nato a Brindisi nel 1996, arriva dal Green Basket Palermo, formazione inserita nel girone B di serie B in grave crisi economica tanto da non essersi presentato all’ultima partita, dove stava viaggiando a 12.9 punti e 6.3 rimbalzi di media. La sua carriera è iniziata nel New Basket Brindisi dove ha militato dal minibasket fino all’A1 (ha esordito segnando 3 punti contro Pesaro), poi ha vestito i colori di Agrigento in A2, di Monteroni, San Miniato e Catanzaro in B e di Fidenza e Sala Consolina in C Gold, squadra con cui ha vinto il campionato lo scorso giugno. È il classico giocatore duttile che può ricoprire il ruolo di ala grande e di centro, avendo caratteristiche di rimbalzista, ma anche di realizzatore con un’ottima mano da fuori e dalla lunetta, dove con il 95% è il miglior tiratore di liberi dei quattro gironi. Il suo debutto in maglia Blacks sarà lunedì nel match casalingo contro Ozzano. "A Palermo ci sono problemi societari – afferma Morciano – e mi stavo guardando intorno da qualche settimana e quando è arrivata la proposta dei Raggisolaris ho subito accettato. Faenza è una piazza storica che vive di pallacanestro e sarà davvero stimolante giocare in un simile ambiente. Non ho mai affrontato i Raggisolaris da avversario, ma conosco bene questa realtà. Il mio obiettivo è migliorare giorno dopo giorno e sicuramente al fianco di giocatori esperti avrò la possibilità di farlo. Mi metterò al servizio dei compagni per far vincere alla squadra più partite possibile. Faenza è un ambiente vincente e sono orgoglioso di poterne far parte".

Soddisfatto del suo arrivo è anche coach Garelli che insieme alla dirigenza ha puntato su un giocatore molto funzionale al suo gioco. "Abbiamo scelto un atleta motivato che per la prima volta si potrà misurare con una squadra di serie B di alta classifica, avendo quindi una importante chance. Con Morciano il nostro gioco cambierà, perché saremo meno fisici di quando c’era Molinaro e in attesa del suo ritorno dovremo essere bravi ad adattarci a queste nuove caratteristiche. Lunedì con Ozzano e mercoledì in coppa a Ruvo di Puglia saranno già dei bei test, perché sono squadre con degli ottimi reparti di lunghi".

Luca Del Favero