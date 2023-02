I Tigers con Imola alla caccia della prima vittoria interna

Impegno casalingo per i Tigers Romagna che sono ancora a caccia del primo successo interno della stagione. Oggi alle 18 i ragazzi di Gus Conti affrontano un’Andrea Costa Imola in piena fase restyling. La gara di andata evoca bei ricordi nel gruppo romagnolo poiché fu la prima vittoria stagionale per i ragazzi di Conti, che era arrivato a Cervia non più di una settimana prima. Da allora però di gioie ce ne sono state poche per i Tigers che oggi si ritrovano ultimi con 4 punti a 4 lunghezze da una Computer Gross Empoli in pieno rilancio. La formula della serie B dice che le ultime tre di ogni girone al termine della stagione regolare, verranno riposizionate nel campionato Interregionale che nascerà nella stagione 2023-24. Essendo sparita Firenze, dovrebbero quindi essere le ultime due nel girone dei Tigers a subire questa sorte, pertanto i romagnoli per accedere agli spareggi salvezza, dovrebbero raggiungere Matelica che al momento è tredicesima con 10 punti. Con nove gare ancora da giocare e 18 punti in palio l’impresa non è impossibile, ma sicuramente è molto difficile. Tutto passa da un successo con Imola che porterebbe entusiasmo.

Stefano Pece