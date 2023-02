Ennesimo acquisto per i Tigers Romagna. L’ultimo rinforzo è il pivot camerunense classe 2002 Georges Tamani, arrivato da Pozzuoli, formazione del girone D di serie B che non ha ancora vinto una partita. Tamani andrà a completare il reparto lunghi insieme al serbo Sebreck, che ha debuttato con Fabriano segnando 23 punti, e a Lovisotto. A questi due nuovi acquisti si aggiungono la guardia Andrea Lombardo, il play Anfernee Hidalgo e Matteo Chiapparini, per completare un mercato che ha portato ben cinque volti nuovi in pochi mesi. Il problema è che la classifica continua adessere negativa e dopo le vittorie dell’ultimo week end di Matelica ed Empoli, le tigri sono ultime da sole. Ddomenica è in programma la trasferta a Senigallia poi arriveranno a Cervia i Blacks Faenza.