Massimo Pandolfi
Taser, dibattito tra utilità e limiti
Ravenna
Ignazio Cipriani regala la maglia del Ravenna a Ronaldinho: "Ora la sua bacheca è completa"
23 set 2025
LUCA BERTACCINI
Sport
Ignazio Cipriani regala la maglia del Ravenna a Ronaldinho: "Ora la sua bacheca è completa"

Lo scatto del patron insieme all’ex Pallone d’oro postata sui canali social dei giallorossi. La consegna è avvenuta lunedì sera a Parigi in occasione della cerimonia del Pallone d'Oro 2025, vinto dal giocatore del Paris Saint Germain Ousmane Dembélé

Ignazio Cipriani regala la maglia del Ravenna a Ronaldinho: la foto sui social

Ignazio Cipriani regala la maglia del Ravenna a Ronaldinho: la foto sui social

Ravenna, 23 settembre 2025 – Una foto insieme ad un ex Pallone d'oro, perché negarsela? Non lo ha fatto il presidente del Ravenna, Ignazio Cipriani, che ha postato sui canali social dei giallorossi uno scatto mentre regala la maglia della squadra a Ronaldinho, stella brasiliana che ha incantato a Barcellona e in Italia con il Milan. "Ora la bacheca di Ronaldinho è davvero completa", è il commento che accompagna l'immagine.

La consegna è avvenuta lunedì sera a Parigi in occasione della cerimonia del Pallone d'Oro 2025, vinto dal giocatore del Paris Saint Germain Ousmane Dembélé. Tra gli altri vip, questa volta extrasportivi, che hanno indossato nei mesi scorsi la maglia del Ravenna, c'è la nostra Elisabetta Canalis.

