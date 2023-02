Il Basket Ferrara in crisi preoccupa l’OraSì

Due le preoccupazioni per l’OraSì in questo momento. Una è quella legata alla situazione del Basket Ferrara che rischia di non finire il campionato (se succedesse Ravenna perderebbe i 4 punti conquistati con gli estensi). E l’altra è quella delle prestazioni sul campo, l’unica sotto il controllo della squadra. Le flessioni vanno eliminate o limitate. L’OraSì deve fare un passo avanti. A sottolinearlo è il diesse Mauro Montini, che era presente a Udine. "La prestazione si è rivelata al di sotto delle precedenti – commenta –. La percentuale al tiro è stata piuttosto bassa e l’eccessivo numero di palle perse ha condizionato la partita. La partenza è stata buona, ma l’impossibilità di segnare, anche avendo tiri aperti, ha innervosito la squadra e ha permesso a Udine di fare dei break importanti". Al netto delle palle perse, nei primi quarti Ravenna ha difeso piuttosto bene, ma col passare del tempo si è un po’ persa per strada. Soprattutto nel terzo quarto, la frazione nella quale si stanno concentrando i momenti peggiori della squadra. "Non so se sia una questione di terzo quarto o meno - commenta ancora Montini -. Sicuramente abbiamo concesso troppi rimbalzi offensivi. Loro hanno una pericolosità fisica che...