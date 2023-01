Il big match domani tra Stella Rossa e Alfonsine

Torna in campo la Terza. Oggi si disputano quattro gare del girone A anche se il big match Stella Rossa - Alfonsine si gioca domani. La gara più importante di oggi si gioca a Ravenna con la Compagnia dell’Albero che ospita il Marina, secondo. 16ª giornata (14,30). Girone A: C. Albero-Marina, J. Cervia-Giovecca (campo Cervia Malva, Cervia), Lectron-E. Mattei, Saline Romagna-Atlas. Domani: Mezzano-Coyotes, P. Corsini-Vatra, St. Rossa-Only Sp. Alfonsine. Classifica: Only Sport Alf. 37; Marina 35; St. Rossa 32; Mezzano 29; C. Albero 23; P. Corsini 21; J. Cervia 20; Atlas, Coyotes 17; E. Mattei 16; Vatra 13; Lectron 7; Giovecca 3; Saline Romagna 5. Girone B (domani): C. Erika-P. L. Reda, Bizzuno-Bisanzio, M. Bubano-Marradese, Prada-Ulisse&Penelope, P. Marina-Biancanigo, R. Voltanese-Pol. Camerlona, Villanova-Vita. Classifica: Vita 36; R. Voltanese, P. L. Reda 32; P. Marina 31; C. Erika 29; Villanova 22; Ulisse&Penelope, Bizzuno 19; M. Bubano 16; Pol. Camerlona 14; Prada 13; Biancanigo 11; Bisanzio 3; Marradese 2.