"Il campionato di A a Ravenna è stato un evento bellissimo"

È stata un successo la seconda tappa del campionato italiano di serie A e B di ginnastica artistica femminile e maschile tenutosi nel week end al Pala De Andrè con quasi 3000 persone presenti sugli spalti. Una manifestazione organizzata dall’Unione Edera Ravenna. "È stato un evento bellissimo che ha portato lustro alla nostra città – afferma Rino De Santis, presidente dell’Edera – e che siamo stati onorati di poter organizzare". In ambito femminile ha vinto la Brixia Brescia, che bissa il successo della prima tappa mantenendo ben salda la vetta della classifica, mentre in ambito maschile sul primo gradino del podio è salita la Virtus Pasqualetti Macerata: pure lei aveva chiuso in vetta la prima prova.