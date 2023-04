Il Classe non può sbagliare

A parte l’anticipo odierno Del Duca Grama-Medicina, si giocano domani alle 15.30 le gare della diciassettesima giornata del girone di ritorno nel campionato di Eccellenza (restano 3 turni da giocare). Con 9 punti a disposizione, Sanpaimola (terzo a -7) e Russi (quarto a -8) sono ancora virtualmente in corsa per agguantare il Medicina al 2° posto, ovvero la zona spareggi. La realtà dice invece che dovrebbe succedere un mezzo terremoto. Molto più avvincente è la corsa per la salvezza dove il Classe si è inguaiato da solo, pur avendo ancora tutte le possibilità per restare in zona playout.

Del Duca Grama-Medicina. È l’anticipo di oggi pomeriggio, alle 16, allo ‘Sbrighi’ di Castiglione di Ravenna. Retrocessa matematicamente, la formazione di mister Pozzi punta ora ad evitare l’onta di chiudere all’ultimo posto. I biancoazzurri condividono il fanalino di coda con la Comacchiese, sconfitta peraltro nello scontro diretto del mese scorso. La sfida casalinga contro la settima forza del campionato è, sulla carta proibitiva. Il bilancio dei 4 precedenti è in perfetta parità: una vittoria per parte e 2 pareggi.

Castenaso-Sanpaimola. Abbandonati i sogni di gloria, e consapevole di aver disputato un campionato oltre le aspettative, il club di San Patrizio – 3° a quota 65 punti – ha deciso di perseguire ancor più esplicitamente l’obiettivo di valorizzazione dei prodotti del vivaio. Mister Orecchia ha dunque lanciato l’attaccante Fisconi e il difensore Raffuzzi, entrambi 2005. Il Castenaso, 8°, è annunciato in grande spolvero, reduce da un solo ko (contro la capolista San Marino) nelle ultime 13.

Cattolica-Russi. I falchetti, quarti a -1 dal Sanpaimola, potrebbero ambire al 3° posto, che resta comunque un piazzamento di prestigio. Ma dovranno fare i conti col colpo di coda del Cattolica che, con 3 vittorie nelle ultime 4 giornate, si è rianimato, pur restando in zona retrocessione, da dove difficilmente ne uscirà, avendo 9 lunghezze di ritardo dalla zona playout. All’andata furono decisive la rete di Rossi e il rigore di Salomone.

Classe-Savignanese. Le ultime 5 sconfitte (tutte senza reti), hanno rovinato la media dei biancorossi, costretti a guardarsi le spalle. Con 33 punti, la formazione di mister Succi è in zona playout, ma si è fatta scavalcare dal Sant’Agostino (36). Dalla zona retrocessione si è svegliato il Valsanterno, che incombe a -3. Ecco perché il match contro la Savignanese, formazione al 6° posto e in serie utile da 4 turni, diventa una vera e propria pietra miliare nella corsa per il mantenimento della categoria. Gli ospiti non hanno più velleità di classifica.