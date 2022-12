Il Classe si rinforza con Andreani

Il Classe ha tutta l’intenzione di dare la svolta al proprio campionato di Eccellenza. Il club del presidente Antonio Cavina ha infatti annunciato ieri l’ingaggio di Matteo Andreani (foto), trequartista classe 2004, in arrivo dal Ravenna, dove era stato inserito nel roster della prima squadra. Cresciuto nel vivaio giallorosso, Andreani aveva debuttato lo scorso anno in serie D (3 presenze) con mister Dossena. Nella prima parte della stagione in corso ha collezionato 2 ‘gettoni’. Per mister Succi si tratta di un rinforzo di spessore, peraltro ancora in età da under. Dopo la sosta ci sarà da organizzare la ‘riscossa’. Il Classe è infatti scivolato in zona playout, a -6 dalla zona salvezza. Domenica 8 gennaio, trasferta a Castel Maggiore contro il Progresso.