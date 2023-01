Il coach dà la carica: "Oggi ce la giochiamo"

Il derby. Una partita che per molti tifosi vale più di un intero campionato e che da qualche anno, a prescindere dalla classifica, tiene viva la passione di due città vicinissime geograficamente ma rivali in ogni campo sportivo. Oggi alle 18 al Pala de André si affrontano Ravenna e Forlì in un intreccio di storie che rende questa sfida ancora più interessante. Tanti gli ex in campo: Cinciarini, Gazzotti e coach Martino da una parte, Musso, Petrovic e Oxilia dall’altra, con quest’ultimo che probabilmente vivrà la serata in maniera particolare. Infatti fu proprio in occasione del derby di ritorno del campionato 2021-22 che Oxilia si infortunò gravemente al ginocchio. Un incidente che lo costrinse a saltare tutto il resto della stagione. Ci sono anche le motivazioni di capitan Musso e Petrovic, il primo dovrà dimostrare di essere l’ariete adatto a scardinare il fortino forlivese, il secondo mostrare solidità contro un pacchetto lunghi decisamente strutturato, cercando quella continuità finora mancata. Anthony e Lewis i quali si troveranno a confrontarsi con una delle coppie di connazionali tra le più forti del campionato. Dall’altra parte ci sono due esperti come Gazzotti e Cinciarini, giocatori che sanno come vincere le partite e che non si fanno condizionare dai sentimentalismi.

Poi c’è l’amicizia che lega i due tecnici, per molti anni compagni di lavoro e oggi rivali. E c’è anche la sfida nella sfida fra due tifoserie che non si sono mai amate. Oltre a tutto ciò ci sono i due punti in palio, importanti tanto per Ravenna in chiave salvezza, quanto per Forlì in chiave playoff. Le motivazioni, insomma, non mancano. "Il derby è sicuramente una partita prestigiosa per noi – conferma il tecnico dell’OraSì Alessandro Lotesoriere –, e le ultime vittorie alimentano la nostra autostima, ma sappiamo che il percorso è ancora lungo e tortuoso, e che dobbiamo provare, anche nelle sfide che sembrano impossibili, a risalire la classifica". Impossibile, a guardare le cifre statistiche, questa partita lo è davvero, tuttavia l’OraSì si trova in un buon momento di forma e intende dimostrarlo per la prima volta al cospetto di una big. "Da questo punto di vista mi aspetto che metteremo in campo la fame alimentata da questa necessità – aggiunge –. Forlì sta facendo una stagione eccezionale. Hanno costruito una mentalità importante che, per non andare lontani, hanno dimostrato anche la scorsa domenica: sebbene falcidiati da infortuni e reduci da impegni ravvicinati, hanno portato a casa una di quelle partite che vincono solo le grandi squadre".

Per l’OraSì sarà necessario ripetere la gara di Nardò dal punto di vista dell’attenzione, dell’atteggiamento e della mentalità, riducendo a zero il numero degli errori. "L’approccio sarà una chiave importante insieme al controllo delle palle perse e alla lotta a rimbalzo. I nostri avversari hanno un sistema di alta qualità offensiva, ed in difesa sono una delle migliori squadre – riconosce il coach– proprio davanti a questa qualità dovremo dimostrare coesione per tutti i 40 minuti, fin dal primissimo secondo di gioco". Arbitra la sfida la terna composta da Gianluca Gagliardi, Gianlorenzo Miniati e Andrea Longobucco.

Stefano Pece