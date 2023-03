Il Faenza Basket Project travolge l’Aics Forlì, ultima in classifica

Nel campionato di C di basket vittoria per il Faenza Basket Project che travolge 65-42 il fanalino di coda Aics Forlì. Perde il Capra team Ravenna 42-62 in casa del Peperoncino Libertas Castello D’Argile. In settimana si giocherà l’ultima giornata di regular season poi inizieranno i playoff che vedranno partecipare entrambe le ravennati. Faenza chiuderà venerdì alle 19.30 con il Peperoncino, mentre il Capra Team giocherà alle 21.30 in casa contro il Bologna Basket School. Il Capra Team scenderà in campo il 4 aprile a Granarolo nel recupero. Classifica: Faenza 34; Monte San Pietro 26; Peperoncino Libertas Castello D’Argile 24; Basket Village Granarolo* e Capra Team* e Bologna Basket School 16; Vis Rosa Ferrara* 14; CSI Sasso Marconi 12; Fortitudo Academy Bologna* 6; Aics Forlì 0. * una partita in meno