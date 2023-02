Il Fornace Zarattini riceve la big Edelweiss

Dopo il turno di recupero, tornano in campo le formazioni del girone M di Seconda Categoria col San Zaccaria tornato a -4 dalla capolista Edelweiss dopo il pari infrasettimanale di Fornace Zarattini. Ed è proprio sullo stesso campo che oggi giocano i forlivesi nella gara tra bomber con Nicola Sassi (10 gol per lui) per i padroni di casa e la coppia Brandino-Benvenuti, capace di realizzare sino ad ora 22 reti. Quando scenderà in campo, alle 19 (sullo stesso campo gioca il Ravenna Women), il San Zaccaria saprà già il risultato dei rivali e proverà a recuperare terreno o, comunque, a non perderlo anche se l’avversario è di quelli impegnativi, il Modigliana che insegue i ravennati a 3 punti, come il Low Street, impegnato col Lugo. Il Gs Romagna sarà impegnato contro il Palazzuolo (Matteo Sartoni, foto).

Nel girone I il Real Faenza, terzo a -4 dal secondo posto, ospita il fanalino di coda Atletico Mazzini mentre il Bagnara sarà ospite a Imola della seconda, il Tozzona Pedagna. Gara improba per il Borgo Tuliero sul campo dell’imbattuta capolista Dozzese, già in gol 70 volte in campionato. Questo il programma Seconda Categoria (20ª giornata, fischio d’inizio alle ore 14,30). Girone M: Brisighella-Godo, F. Zarattini-Edelweiss Jolly, Low Street-Lugo, Palazzuolo-Gs Romagna, S. Zaccaria-Modigliana (ore 19), S. Potito-P. Fuori, Vecchiazzano-S. Pancrazio. Classifica: Edelweiss Jolly 47; S. Zaccaria 43; Low Street, Modigliana 40; F. Zarattini* 30; Palazzuolo** 29; Godo 25; P. Fuori 22; Vecchiazzano 20; S. Pancrazio, Gs Romagna 18; Lugo 15; Brisighella*, S. Potito 10. Girone I: Dozzese-B. Tuliero, Jcr Juvenilia-Murri, O. Claterna-C. Guelfo, R. Faenza-Atl. Mazzini, Sp. Valsanterno-Sp. Pianorese, St. Azzurra-S. Lazzaro, T. Pedagna-Bagnara. Classifica: Dozzese 51; T. Pedagna 41; R. Faenza 37; Bagnara 32; O. Claterna 30; Jcr Juvenilia 27; Sp. Pianorese, Sp. Valsanterno 26; Murri 22; C. Guelfo 20; B. Tuliero 18; S. Lazzaro 17; St. Azzurra 13; Atl. Mazzini 12.

u.b.