Il Frugesport difende il primato contro il Modigliana. Ecco il derby fra Santagata Sport e Savio

Inizia oggi il fine settimana di Prima Categoria con gli anticipi previsti dal calendario ufficiale. Nel girone G oggi si gioca il derby forlivese Edelweiss Jolly-Carpena mentre le ravennati giocano tutte domani: l’Azzurra Romagna difende il suo primato a Meldola mentre il Frugesport lo farà tra le mura amiche contro il Modigliana. Doppio derby con le formazioni di casa in cerca dei primi punti: a Fusignano il Real ospita la Polisportiva 2000 mentre il Santagata Sport se la vedrà col Savio che pure viene dai 3 punti ottenuti nel primo turno. Nel girone E la Virtus Faenza, reduce dalla sconfitta casalinga col Sesto Imolese, affronta oggi a Imola il Tozzona Pedagna.

Il programma, 2ª giornata (ore 15,30). Girone G: Edelweiss-Carpena (ore 15). Domani: Frugesport-Modigliana, Meldola-A. Romagna, Pianta-S. Sofia, R. Fusignano-Pol. 2000, S. Vittore-F. Ghiaia, Santagata Sport-Savio, Sp. Predappio-Savarna. Classifica: Edelweiss, A. Romagna, Carpena, F. Ghiaia, Modigliana, S. Vittore, Frugesport, Savio 3; Sp. Predappio, Savarna, S. Sofia, Pianta, R. Fusignano, Meldola, Santagata Sport, Pol. 2000 0. Girone E: T. Pedagna-Virtus Faenza (ore 15). Domani: Ceretolese-Petroniano (Campo Comunale, Ceretolo), La Dozza-Porretta, C. S. Pietro-Basca, Pontevecchio-Utd. Montefredente (Campo Comunale, Trebbo di Reno), R. Casalecchio-Dozzese, S. Imolese-S. Benedetto, Valsetta-C. del Rio. Classifica: Petroniano, Pontevecchio, Ceretolese, Basca, R. Casalecchio, S. Benedetto, Utd. Montefredente, Sesto Imolese 3; Virtus Faenza, C. S. Pietro, Valsetta, La Dozza, Dozzese, C. del Rio, T. Pedagna, Porretta 0.

u.b.