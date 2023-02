Il Frugesport la spunta in rimonta Il Conselice strappa un punto

Nel girone G di Prima prosegue la marcia trionfale del Savio che vince lo scontro diretto (3-1) col Fontanelice e resta pienamente in corsa per la vittoria finale. Nel girone F impresa del Frugesport che, in svantaggio due volte, vince 3-2 a Funo grazie alla doppietta su rigore del solito Longari (16 gol). Onorevole sconfitta per il Santagata Sport con la Centese (1-0) e pari della speranza (2-2) per il Conselice a Tresigallo. Sospesa Gallo-Vaccolino sull’1-0 per il ritiro per protesta degli ospiti: arriverà il 3-0 a tavolino.

Risultati 20ª giornata. Girone G: Pol. 2000-S. Rocco 1-1 (45’ pt Gamberi (SR), 44’ st rig. Calviello), Bagnacavallo-C. Rio 1-1 (23’ pt Giovannini (C), 30’ st I. Ndiaye), Carpena-Castrocaro 0-1, Pianta-Civitella 3-2, R. Fusignano-Savarna 4-2 (17’ pt Tampieri, 34’ pt e 46’ pt Pasi (R), 12’ st e 20’ st Bandini (R), 26’ st rig. D’Amico), S. Vittore-R. Terme 2-0, Savio-Fontanelice 3-1 (11’ pt Baldisserri (F), 27’ pt e 44’ st Antonellini, 42’ pt rig. Buonavoglia), V. Faenza-A. Romagna 1-0 (38’ pt Valli).

Classifica: Pianta 44; S. Vittore 43; Civitella 41; Fontanelice, Savio 40; V. Faenza, Savarna, C. Rio 27; Carpena 26; A. Romagna, R. Fusignano 25; Bagnacavallo 21; Pol. 2000, S. Rocco, 18; Castrocaro 16; R. Terme 9.

Girone F: Berra-Basca 2-1, Centese-Santagata Sport 1-0 (46’ pt Cioni), Consandolo-Reno Molinella 3-0, Funo-Frugesport 2-3 (15’ pt Cristiani (Fu), 1’ st Di Trani, 10’ st rig- Fantasia (Fu), 20’ st rig. e 50’ st rig. Longari), Galeazza-Bondeno 2-3, Gallo-Vaccolino sosp, Pontelagoscuro-Fly 2-0, Tresigallo-Conselice 2-2 (5’ pt Alpi, 45’ pt Zona (T), 15’ st Poletti (T), 44’ st Ricci Frabattista). Classifica: Pontelagoscuro 46; Centese 43; Consandolo 40; Berra 39; Galeazza 38; Frugesport 31; Basca 30; Bondeno, Reno Molinella 26; Gallo, Santagata Sport 24; Fly 22; Funo, Tresigallo 17; Conselice 11; Vaccolino 3.

u.b.