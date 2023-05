Il Fusignano si salva

Pareggiando 1-1 al 95’ dei tempi regolamentari (rete di Randi), e poi conservando il risultato nei supplementari, il Real Fusignano ha ottenuto la salvezza nel campionato di Prima categoria, ai danni del Bagnacavallo, che era passato in vantaggio alla fine del 1° tempo con un rigore di Ndiaye. Festeggiata la salvezza, il sodalizio del presidente Marco Tabanelli ha mantenuto fede alle intenzioni manifestate prima del match, devolvendo l’intero incasso all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per la prima ondata di emergenza dell’alluvione che aveva colpito Bagnacavallo e Conselice. Il Real Fusignano ha comunicato che sono stati staccati 406 biglietti. Al netto dell’iva, sono stati devoluti 2.700 euro. "Si tratta di una cifra davvero importante – ha commentato il ds Luca Martini – per un evento sportivo di Prima categoria. Di questo dobbiamo ringraziare tutti i fusignanesi e bagnacavallesi che, al di là del risultato sportivo, hanno sposato questa giusta causa".