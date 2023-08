La Nazionale di basket torna a Ravenna dopo 33 anni: quando c’è la partita

Ravenna, 12 agosto 2023 – È la grande festa tinta d’azzurro. Per la città di Ravenna, per gli appassionati di basket e per gli sportivi in genere. Dopo 33 anni arriva la nazionale di pallacanestro in città per giocare, domani, l’ultima gara in Italia, prima di volare ai Mondiali che si terranno dal 25 agosto al 10 settembre tra Filippine, Indonesia e Giappone. L’ultima partita sul suolo italiano di un colosso della palla a spicchi come capitan Gigi Datome, che si ritirerà dal basket giocato dopo la manifestazione mondiale: il DatHome Day, come l’ha definito la Fip, La comitiva azzurra è da ieri in città, si è già allenata nel pomeriggio al PalaDeAndrè e lo farà anche questa mattina dalle 11 alle 13, con porte aperte a tutti (ingresso dalla biglietteria di viale Europa 1).

Di ritorno dal Torneo greco dell’Acropolis, vinto da imbattuti, gli italiani si apprestano dunque a sfidare il Portorico, nazionale ugualmente qualificata tra le 32 che prenderanno parte al Mondiale asiatico. Per la gara di domani, con palla a due alle 21, ci sarà il tutto esaurito. "Quest’evento – spiega il direttore generale del Basket Ravenna, Giorgio Bottaro – a distanza di tanti anni dall’ultima partita della nazionale a Ravenna, il 5 dicembre 1990, un Italia-Olanda che servì per inaugurare ufficialmente il PalaDeAndrè, è un grande premio alla città e al basket ravennate ma anche un premio personale ai quasi vent’anni di presidenza di Roberto Vianello. E anche la grande affluenza è la riprova del buon lavoro svolto in questi anni, un lavoro che la federazione ha riconosciuto, a maggior ragione in un anno culminato con la retrocessione della squadra. Evidentemente abbiamo lasciato un buon segno del nostro operato".

Durante gli allenamenti degli azzurri, protagonisti sono stati anche i giovani tesserati delle varie realtà cittadine che hanno dato una mano in ogni modo possibile, per asciugare i palloni o tenere i punti nelle partitelle. Un bellissimo modo per vedere da vicino i propri idoli. Ovviamente c’è grande soddisfazione anche nell’Amministrazione, per l’ottima organizzazione dell’evento e per l’ottima immagina che Ravenna darà di sé, anche nella diretta di Sky. "Siamo davvero molto contenti – spiega l’assessore allo Sport del Comune, Giacomo Costantini – per questo evento, diventato ancor più importante perché l’ultima gara sul suolo italiano di capitan Datome cui sono sicurissimo che non mancherà l’affetto dei tifosi. Voglio ringraziare la Fip e anche la Regione. Ci abbiamo lavorato tanto, e per questo ringrazio anche i nostri uffici, anche perché con la gestione diretta del PalaDeAndrè si sono snellite tante procedure ma l’impegno è cresciuto, soprattutto in un periodo post alluvione come questo con tanti bandi. Sono poi felice per un accordo raggiunto con la Fip: verranno donati materiale e mute di gara per un’asta benefica a favore della Provincia di Ravenna da utilizzare per iniziative legate allo sport. Il nuovo Palasport? I lavori si concluderanno entro il 2024 e dovrebbe essere operativo dalla stagione sportiva 2025-26".