Il giudice "Ricorso inammissibile" E il Classe retrocede in Promozione

"Ricorso inammissibile". Il Classe retrocede in Promozione. È stato un fulmine a ciel sereno quello che ieri ha squarciato il cielo dalle parti della Basilica.

Il riepilogo dei fatti è opportuno. Domenica si è giocata l’ultima gara del ‘regular season’ del campionato di Eccellenza. Il Classe, 16° in classifica a quota 37, avrebbe dovuto vincere a Diegaro per restare in scia del Sant’Agostino (15° a quota 42) e garantirsi lo spareggio per la permanenza proprio con i ferraresi. Un ko o un pareggio del Classe, e il contemporaneo successo casalingo del S. Agostino sul Sanpaimola, avrebbero infatti portato a più di 6 i punti di distacco fra le due rivali (caso in cui non si disputa il playout). Il verdetto del campo è stato chiaro: Diegaro-Classe 3-2 e Sant’Agostino-Sanpaimola 2-1, tanto che la formazione estense ha festeggiato la salvezza, con annessa foto di rito e post sui social. Il Diegaro però – sdalvo da tempo e fuori dai giochi – nel corso del match contro i ravennati, aveva fatto 6 sostituzioni, una più del consentito.

Il Classe se n’è accorto e ha preannunciato reclamo, fra le vibranti proteste (sul web) del S. Agostino che, dalla prospettiva di essere già in vacanza, si è ritrovato a dover disputare uno spareggio non previsto. In casi simili infatti, la giurisprudenza prevede il ko a tavolino. Con i 3 punti, il Classe sarebbe salito a 40, riattivando il meccanismo del playout. Il club del presidente Cavina ha poi fatto sapere di aver coltivato il ricorso, inviando (lunedì) una pec al Comitato regionale Federcalcio. Ma qualcosa dev’essere andato storto, perché, ieri nel comunicato del giudice sportivo Carlo Frongillo, è arrivata la doccia gelata: "Sulla base degli atti ricevuti, si è rilevato che la società Classe non ha dato seguito al preannuncio di reclamo, inviato lunedì 8 maggio, ovvero non ha fatto pervenire al Giudice sportivo il reclamo nei termini previsti. Per questo motivo dichiara inammissibile il reclamo e omologa la gara col risultato di 3-2, conseguito sul campo". A meno di ulteriori ribaltoni, ufficialmente la stagione del Classe termina qui, col ritorno in Promozione dopo 7 campionati di Eccellenza e uno di serie D. Ieri, fino a tarda ora, il presidente Antonio Cavina e i suoi collaboratori hanno lavorato e contattato il Comitato regionale per capire se ci siano i margini per rivedere la decisione, tenuto conto che, data e format del playout, erano già stabilite d’ufficio (domenica, alle 16.30, con supplementari in caso di parità al 90’, e salvezza del Sant’Agostino in caso perdurante parità al 120’).