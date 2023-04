Il Godo a Codogno: in palio buona parte della stagione

Due partite con vista poule scudetto. Il Baseball Godo domani si gioca buona parte della stagione nella lunga trasferta di Codogno, in provincia di Lodi, contro la formazione locale, al momento seconda in classifica dietro l’inarrivabile Fortitudo Bologna e, sulla carta, l’unica vera rivale del Godo per il secondo posto. Nei primi due weekend di gara, Codogno ha vinto entrambe le partite con Verona (13-10 e 2-1) nonché pareggiato al primo turno, in casa, contro Padova (7-6 e 3-16).

Al momento i lombardi sembrano più competitivi con i lanciatori Afi che con quelli liberi, visto che nella seconda gara, quella destinata ai pitcher stranieri, hanno perso con Padova, subendo ben 16 punti, e vinto soltanto 2-1 con Verona. "È innegabile che ci giochiamo tanto in questa trasferta – dice il manager di Godo, Stefano Naldoni – e dovremo mettere tutto il nostro impegno per giocare il miglior baseball possibile. Certo non sarà semplice, per la forza dell’avversario e per la prima gara mattutina che non aiuta mai". Infatti l’impianto Comunale di Codogno non può disporre delle luci, dunque non si può giocare Gara2 in serata, quindi il doppio appuntamento è fissato per le 11 e le 15. Per arrivare in tempo utile, il Godo dovrà partire verso le 5 del mattino e dunque non sarà logisticamente semplice, al di là della forza dell’avversario giocare due gare in poche ore dopo un viaggio di questo genere e una levataccia.

"La classifica in cima comincia a delinearsi – prosegue Naldoni – visto che la Fortitudo comanda, seguita da Codogno e noi. Ovviamente, con cinque weekend di gara totali c’è davvero poco margine, per non dire nessuno. Le statistiche, su quattro partite, lasciano il tempo che trovano: l’unica cosa che si vede è che i nostri avversari concedono un po’ in fatto di basi ball e dovremo essere bravi ad approfittarne". Il rischio di questo fine settimana, nel lodigiano, al di là degli oltre 200 chilometri di distanza e della bravura dei locali, è anche quello del maltempo che potrebbe funestare la giornata e costringere a un rinvio a fine stagione. In questo caso il doppio impegno si giocherebbe nella pausa tra le due fasi, esattamente domenica 21 maggio e, presumibilmente, avrebbe un grande valore per il passaggio alla poule scudetto. Serie A, prima fase. Girone C (3ª weekend): Padova-Verona (ore 14,30 e 19). Domani: Codogno-Godo (ore 11 e 15) e Oltremare-Fortitudo (ore 11 e 15). Classifica: Fortitudo 1.000; Codogno .750; Godo .500; Oltretorrente, Padova, Verona .250.

