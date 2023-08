Il Godo apre le porte del ’Casadio’ a chi vuole sperimentare il diamante

Fervono le iscrizioni per la partita più spettacolare dell’anno al "Casadio" di Godo. Infatti sabato 26, a partire dalle ore 14 – e fino alle 14 di domenica 27 – andrà in scena la quinta edizione della "24 Ore di Baseball". Sarà squadra Blu contro squadra Rossa, nei più classici colori del Baseball Godo e se i Goti saranno i padroni di casa, i veri protagonisti saranno tutti coloro che avranno voglia di cimentarsi con guanto, mazza e palla. Una grande sfida che, pur essendo arrivata alla edizione numero 5, manca dal 2019, anche se per tre volte si è disputata, nel frattempo, la 12 ore. Al momento dell’iscrizione il giocatore deve scegliere il colore della propria squadra ma sarà la direzione a mantenere l’elenco dei giocatori in campo e la lista d’attesa per l’ingresso sul diamante. Resta una base gioco tutti contro tutti, ma nell’arco delle 24 ore verranno individuate delle fasce nelle quali giocheranno bambini, adulti o softball femminile. Al di fuori di queste fasce orarie si giocherà a slow pitch senza distinzione di età. Spettatori più che interessati, i giocatori di serie A1 del Baseball Godo. La partita sarà il momento clou ma non mancheranno iniziative di contorno. Gli allenatori dei Goti saranno a disposizione dei partecipanti per insegnare le basi del gioco e coinvolgerli in avvincenti allenamenti. Per chi lo desidera sarà possibile anche portare una propria tenda e pernottare al campo.

u.b.