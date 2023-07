Il Godo fa l’en plein. Centrate due vittorie nei match contro Modena

Godo

HORTA GODO: L. Servidei ss (24), Monari dh (02), Bruno cf (13), Rodriguez Acosta c (02), Bucchi 2b (23), M. Servidei 3b (23), Galli 1b (03), Laghi rf (02), Casadio lf (02).

COMCOR MODENA: Infante Luti 3b (03), Henriquez 2b (12), Bonilla Garcia ss (13), Scala rf (13), Russo cf (03), Calasso lf (03), Pompilio 1b (03), Corrado dh (02), Corbino c (00).

Successione: Godo 000 020 - = 2 bv 7 e 0. Modena 000 000 0 = 0 bv 3 e 1.

Lanciatori: Galeotti (W) rl 5.0 bvc 1 bb 3 so 3 pgl 5.54; Canellini (S) rl 2.0 bvc 2 bb 0 so 2 pgl 4.20. Soto Lopez (L) rl 4.2 bvc 6 bb 3 so 2 pgl 2.79; Infante Carreno rl 1.1 bvc 1 bb 0 so 4 pgl 2.71.

"Grande doppio successo del Baseball Godo nelle prime due gare, finalmente entrambe disputate al "Casadio", contro Modena, piegata prima 11-0 e poi ieri pomeriggio 2-0. Così i ravennati superano gli emiliani in classifica e ottengono il quarto posto che al momento varrebbe la qualificazione ai quarti dei playoff per lo scudetto. Dopo aver riposato due settimane, i Goti si presentano in grande spolvero e tengono per due volte a zero i modenesi. Ieri pomeriggio gara2 viene decisa dalla bravura difensiva dei ravennati che concedono appena 3 valide con un ottimo Galetti, che ne concede appena 1 in cinque inning. Decisiva la quinta ripresa, vinta da Godo 2-0 grazie al fuoricampo di Samuele Bruno che porta a casa base se stesso oltre a Luca Servidei.

In gara1, invece i lanciatori partenti limitano gli attacchi per tre inning (Godo concede appena 3 valide in 7 riprese) poi nel quarto i romagnoli ottengono subito una base ball, seguita da un doppio di Monari e un singolo di Bucchi: così il risultato si sblocca e la gara diventa in discesa, anche perché l’inning si chiude 4-0 per Godo che manda altri due uomini a casa base per un 4-0 che diventa 8-0 nella ripresa successiva e poi addirittura 11-0 al termine della sesta con in singoli di Rodriguez Acosta, Galli e Casadio nonché il doppio di Marco Servadei. Risultati poule scudetto, girone F: Nettuno 1945-Macerata 5-11, 3-11; Godo-Modena 11-0, 2-0. Riposa: Ronchi dei Legionari. Classifica: Macerata (16-1) .941; Nettuno 1945 (12-8) .600; Ronchi dei Legionari (7-11) .389; Godo (4-10) .286; Modena (4-13) .235.

