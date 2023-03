Il Gresini Team in pista

A Portimao, Portogallo, tutto è pronto. I box fervono di lavoro, i motori rombano, le moto sono pronte a volare sui saliscendi impazziti di Portimao, dove oggi inizia il MotoMondiale 2023 a tre quarti di secolo di distanza dalla primissima gara, nel 1949 sull’Isola di Man. Protagonista, come nelle ultime stagioni, anche la scuderia faentina che porta il nome del suo fondatore, Fausto Gresini: ora a guidarla è la moglie Nadia Padovani, che ha proseguito il sogno di Fausto, scomparso proprio alla vigilia del ritorno in MotoGp come team indipendente.

Lo scorso anno la squadra ha vissuto un sogno ad occhi aperti con le quattro vittorie e i due secondi posti della Ducati clienti, guidata magistralmente dal riminese Enea Bastianini, alla fine terzo in classifica e passato a fine stagione sulla Ducati ufficiale. Sarà molto dura ripetere una annata così straordinaria, ma a Faenza ci credono, come ci crede Fabio Di Giannantonio, confermato sulla sella della Ducati numero 49. "Mi sento al cento per cento già da qualche giorno – dice alla vigilia del debutto il pilota romano – e dopo la botta dei test era importante ritrovare subito la forma fisica. Sono estremamente carico per il Portogallo: Portimao è sempre stata una gara molto fisica, quindi ci sarà da gestire bene le energie e trovare subito i punti". Nuovo compagno di squadra illustre al posto di Bastianini: Alex Marquez, fratello del campionissimo Marc, già iridato in Moto2 e per la prima volta su una Ducati. "Finalmente si comincia – spiega lo spagnolo – arriviamo da giornate di test molto positive e la voglia di mettermi alla prova in pista è tanta. Avrei voluto sicuramente qualche giornata in più per conoscere la Ducati, ma devo dire che siamo già ad un buon punto e le prime tre-quattro gare dell’anno saranno fondamentali per trovare dinamiche e sensazioni in vista della stagione. Ci sarà da scoprire la sprint race, quindi ci tuffiamo in questi primi due fine settimana con rinnovato entusiasmo".

Infatti per la prima volta verrà introdotto una corsa veloce, la Sprint Race, di 10 giri che debutta domani alle 16, ora italiana. Si inizia comunque oggi con le prove libere di MotoGp (11,45-12,30 e 16-17) e Moto2 (10,50-11 e 15,05-15,45). Infatti il team faentino è presente anche nella classe intermedia con Filip Salac e Jeremy Alcoba. Domani sarà la volta delle ultime libere in Moto2 (10,25-10,55) prima di Q1 e Q2 (14,45-15 e 15,10-15,25) che stabilirà la griglia in vista della gara di domenica alle 13,15. In MotoGp invece le qualifiche iniziano alle 11,50 in vista della Sprint Race e delle gara di domenica alle 15.

Ugo Bentivogli