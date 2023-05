Il gruppo ’Why Not’ qualifica tre atlete ai nazionali

Il gruppo ginnastica artistica di Casola Valsenio "Why Not", curato dall’allenatrice Jessica Cavina insieme a Federica Samorì, ha partecipato a a Cesenatico alla gara regionale di ginnastica artistica CSI, dove in palio c’era la qualificazione al campionato nazionale di ginnastica artistica che si disputerà a Lignano Sabbiadoro. Il gruppo casolano ha ottenuto grandi risultati qualificando tre atlete. Giorgia Gasparri si è classificata alla prova nazionale con tutti e tre gli attrezzi, arrivando diciassettesima su 55 ginnaste nella classifica generale, e prima assoluta nel volteggio. Elena Campoli è arrivata quarta nel volteggio ed Eleonora Bertaccini si è classificata alla gara nazionale con tutti e tre gli attrezzi arrivando sedicesima nella classica generale su 64 ginnaste. Anche Serena Dardi ha disputato una buona gara, non riuscendo però a centrare la qualificazione, chiudendo ventiseiesima nella classifica generale su 58 ginnaste.