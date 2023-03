Il Gs Romagna passa fuori casa col Palazzuolo

È il Gs Romagna a vincere l’ultimo recupero di Seconda, espugnando Palazzuolo grazie al gol di Lorenzo Bucci – il quarto per lui in campionato – al 1’ di gara. Una gara ormai inutile ai fini della classifica finale, a due giornate dal termine. Il Palazzuolo non avrebbe comunque più potuto raggiungere i playoff: anche vincendo sarebbe andato a -16 dal Modigliana, mentre la franchigia è di 7 punti. Ugualmente, con 11 punti di vantaggio sulla terz’ultima, in nessuno modo il Gs Romagna può essere coinvolto in playout o retrocessione diretta, per la quale lottano solo Lugo, Brisighella e San Potito. Recupero, girone M (20ª giornata): Palazzuolo-Gs Romagna 0-1 (1’ pt Sene). Classifiche Seconda Categoria (24ª giornata). Girone M: Edelweiss Jolly 60; Modigliana 55; S. Zaccaria 51; Low Street 46; Godo 38; Palazzuolo 36; P. Fuori 31; F. Zarattini, Gs Romagna 30; S. Pancrazio 25; Vecchiazzano 24; Lugo 16; Brisighella, S. Potito 14.

u.b.