Il ’killer’ di Faenza è ancora Tomasini

VI.DA.SI. Rieti

74

Blacks Faenza

72

VI.DA.SI RIETI: Tomasini 12, Paesano 12, Contento 7, Piccin 14, Valente ne, Chinellato 12, Mazzotti, Matrone 2, Piazza, Ceparano 4, Frattoni ne, Bushati 11. All.: Dell’Agnello

BLACKS FAENZA: Bandini, Siberna 6, Vico 8, Poggi 13, Castellino 6, Voltolini 5, Petrucci 15, Morciano, Aromando 13, Pastore 6, Belmonte ne, Nkot Nkot ne. All.: Garelli.

Arbitri: Vastarella - Melai

Note. Parziali: 21-14; 35-31; 56-54. Tiri da 2: RI: 1743, FA: 1738; Tiri da 3: RI: 830, FA: 626; Tiri liberi: RI: 1623, FA: 2029; Rimbalzi totali: RI: 49, FA: 46. Uscito per falli: Petrucci

I Blacks escono dalla Coppa Italia a testa alta, condannati da una tripla segnata negli ultimi secondi da Tomasini, ironia della sorte, lo stesso giocatore che realizzò il canestro decisivo all’ultimo secondo al PalaCattani a dicembre. Faenza può recriminare per qualche episodio sfortunato e per qualche errore di troppo, ma ha comunque dimostrato ancora una volta di tenere testa a Rieti, sfida che andrà nuovamente in scena mercoledì 5 aprile in terra sabina. I Blacks partono contratti e nel primo quarto faticano a contenere le scorribande avversarie sotto canestro, dove Paesano segna ben 10 punti. La notizia peggiore sono però i tre falli commessi da Pastore nei primi cinque minuti, situazione che lo costringe a restare a lungo in panchina.

La Real Sebastiani acquisisce fiducia si porta sul 23-14 poi i Blacks reagiscono provando a recuperare il gap, ma pagano il 215 da tre nel primo tempo. Quando però la squadra inizia a trovare le contromisure alla grande fisicità degli avversari, arriva la riscossa, culminata con la tripla allo scadere di Petrucci per il 31-35 dell’intervallo. I Blacks strappono poi l’inerzia dalle mani di Rieti trovando la parità con Aromando (39-39) e l’allungo con Siberna per il 44-41. Coach Dell’Agnello ha però un ampio ventaglio di soluzioni offensive e così sale in cattedra Bushati che a suon di triple riporta i suoi avanti (56-51) prima che Petrucci lo ripaghi con la stessa moneta, segnando ancora una volta un canestro da tre allo scadere del quarto per il 54-56. Gli ultimi dieci minuti si giocano ad altissima intensità con Rieti che passa a condurre (67-61) senza però chiudere i conti e allora ci pensa Pastore con la tripla del 65-67 ad accendere le polveri dei faentini.

Ad 1’ dalla fine Poggi segna i liberi della parità (67-67) poi inizia un accesissimo duello punto a punto. Ancora Poggi a 35’’ dalla fine firma dalla lunetta il 71-70 poi Tomasini si inventa la tripla del 73-71 a 20’’. Piccin non fa calare il sipario dalla lunetta (74-71) poi i liberi toccano a Pastore che segna il primo e sbaglia apposta il secondo: 72-74. Sul rimbalzo è una vera lotta e gli arbitri assegnano la palla a due con la freccia che regala il possesso a Faenza. Garelli chiama time out e getta in campo anche Morciano per avere cinque tiratori da tre punti con 2’’7 sul cronometro. La palla finisce nelle mani di Siberna che manda il pallone sul ferro, ma di più non poteva fare. I Blacks salutano la Coppa Italia dando appuntamento a Rieti in campionato, magari nella finale playoff. La finale di Coppa sarà oggi alle 16 tra Rieti e Orzinuovi.

Luca Del Favero