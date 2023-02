Il lanciatissimo Savio in casa col Castrocaro. Sfida salvezza tra Pol.2000 e Riolo

Prima Categoria in campo già oggi con gli anticipi. Nel girone G, il Savio in grande spolvero è arrivato ad appena 4 punti dalla vetta e domani affronta il Castrocaro, penultimo mentre la capolista Pianta se la vedrà in casa col Castel del Rio. Sfida importante per la Virtus Faenza, sesta a -12 dalla zona playoff: i manfredi affrontano il Fontanelice, terzo col Savio. Gara impegnativa anche per il Savarna, settimo, che se la vedrà col San Vittore, secondo. Triplo derby salvezza per le ravennati: la Pol. 2000 che ospita il Riolo Terme, cui in settimana è stata data la sconfitta a tavolino (0-3) contro la Pianta nell’ultimo turno per aver effettuato 6 sostituzioni. In verità anche sul campo aveva perso 1-3, quindi a parte per i goleador della gara non è praticamente cambiato nulla. Completano le gare che valgono la permanenza in Prima anche Real Fusignano-Bagnacavallo e Azzurra Romagna-San Rocco. Nel girone F il Frugesport, ormai a 10 punti dalla zona playoff, gioca a Gallo mentre il Santagata Sport, pericolosamente vicino alla zona playout, gioca a Galeazza del capocannoniere Govoni. Gara difficile anche per il Conselice col Bondeno. Programma 22ª giornata (ore 14,30). Girone G: Pol. 2000-R. Terme, A. Romagna-S. Rocco, Pianta-C. Rio, R. Fusignano-Bagnacavallo, S. Vittore-Savarna, Savio-Castrocaro, V. Faenza-Fontanelice. Oggi: Carpena-Civitella. Classifica: Pianta 47; S. Vittore 46; Fontanelice, Savio 43; Civitella 42; V. Faenza 30; Savarna 28; C. Rio 27; Carpena, R. Fusignano 26; A. Romagna 25; Bagnacavallo 22; S. Rocco 21; Pol. 2000 18; Castrocaro 16; R. Terme 9. Girone F: Berra-Reno Molinella, Conselice-Bondeno, Galeazza-Santagata Sport, Gallo-Frugesport, Pontelagoscuro-Consandolo, Tresigallo-Vaccolino. Oggi: Centese-Fly S. Antonio, Funo-Basca. Classifica: Pontelagoscuro, Centese 46; Consandolo 43; Berra 42; Galeazza 41; Basca 33; Frugesport 31; Bondeno, Reno Molinella 29; Gallo 28; Santagata Sport 24; Fly 22; Funo, Tresigallo 17; Conselice 12; Vaccolino 2.

u.b.