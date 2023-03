Il Marina difende la vetta col Cral

Inizia oggi la terz’ultima giornata di Terza Categoria, prima dell’inizio dei playoff ai quali si qualificheranno le migliori 7 di ogni gruppo alle spalle delle due vincitrici, subito promosse in Seconda. Promozione già ottenuta domenica dal Vita nel girone B mentre tutto è ancora incerto in quello A. Infatti la capolista Marina deve difendere 1 punto di vantaggio sulla Stella Rossa e gioca oggi col Cral Mattei, come l’Only Sport Alfonsine (terzo) che ospita l’Atlas. La Stella Rossa sarà, invece, in campo domani tra le mura amiche con l’arrembante Compagnia dell’Albero, quinta.

Visto il distacco, al momento Coyotes, Mattei e Junior Cervia si giocano due posti nella post season. Nel girone B, invece, Real Voltanese e Centro Erika si giocano il secondo posto che consente di saltare il primo turno dei playoff la prima ospita il Mordano Bubano, la seconda fa visita al Villanova in due gare che contano molto. Programma Terza Categoria, 24ª giornata (ore 14,30). Girone A: Coyotes-P. Corsini, E. Mattei-Marina, Giovecca-Vatra, Only Sp. Alfonsine-Atlas. Domani (ore 15,30): J. Cervia-Saline Romagna, Mezzano-Lectron, St. Rossa-C. Albero. Classifica: Marina 57; St. Rossa 56; Only Sport Alf. 54; Mezzano 44; C. Albero 41; P. Corsini 37; Coyotes 32; E. Mattei, J. Cervia 30; Atlas 20; Vatra 17; Giovecca, Lectron, Saline Romagna 12. Girone B (domani, ore 15,30): Bisanzio-P. Marina, Bizzuno-Prada, Pol. Camerlona-P. L. Reda, R. Voltanese-M. Bubano, Ulisse&Penelope-Marradese, Villanova-C. Erika, Vita-Biancanigo. Classifica: Vita 61; R. Voltanese 51; C. Erika 49; P. Marina 46; P. L. Reda 43; Villanova 39; Ulisse&Penelope, Prada 29; Pol. Camerlona 27; Bizzuno, M. Bubano 24; Biancanigo 17; Bisanzio, Marradese 6. u.b.