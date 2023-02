La quarta giornata di ritorno del campionato di Promozione propone oggi, alle 15, un anticipo difficile da decifrare nel girone D per la capolista Massa Lombarda, di scena a Castel San Pietro Terme sul campo della Libertas. I bianconeri massesi, primi della classe con 4 punti di margine sul Solarolo, viaggiano col vento in poppa, reduci da 4 vittorie di fila. Di fronte si troveranno un avversario impelagato nella lotta per uscire dalla zona playout. All’andata il Massa si fece sorprendere in casa, perdendo 0-1. Domani alle 14.30 si giocano tutte le altre gare. Il campo principale è l’Arboscelli di Solarolo, dove la vice capolista – appena uscita dal tunnel di 2 ko di fila col successo sul fanalino di coda Argentana – ospita il Fosso Ghiaia, che contende alla Libertas Castel San Pietro la scomoda poltrona di candidata al playout. All’andata il Solarolo vinse 3-1. Fari puntati anche su San Pietro in Vincoli, dove, l’undici di mister Vezzoli, 3° incomodo nella lotta per la promozione, riceve la visita di una Portuense annunciata in grande spolvero, reduce da 3 vittorie di fila. A proposito di Sparta, un derby di cartello è anche quello in calendario al ‘Bolognini’ di Castel Bolognese, dov’è in arrivo la Reno, quarta in classifica.

Gli ospiti, tornati in carreggiata dopo un periodo di scarsa continuità, difendono la posizione in zona playoff. Poi c’è il Faenza, autentico genio e sregolatezza. I manfredi, reduci dal ko di Bubano , viaggiano a -6 dalla zona playoff, ma hanno l’ennesima occasione per rientrare nel discorso di vertice, ospitano al ‘Neri’ l’Atletico Castenaso. A Cotignola invece, dov’è in arrivo il Sesto Imolese, va in scena uno scontro salvezza particolarmente importante. Le due squadre sono appaiate al penultimo posto a quota 14, a -2 dalla zona playout. Nel girone E, il Cervia si è inguaiato da solo. I gialloblù sono scivolati in zona playout e domani, al ‘Todoli’ di Milano Marittima, ospitano la Vis Novafeltria, terza della classe.