Il Massa continua la sua corsa: tredicesima vittoria consecutiva

Continua a suon di vittorie la stagione del Lusa Basket Massa Lombarda e del Faenza Basket Project. Massa conquista il tredicesimo successo in altrettante gare disputate battendo 80-58 (22-18; 41-28; 63-45) gli Eagles Morciano, mentre i faentini superano 88-77 l’Aics Forlì Nel prossimo turno il Lusa Basket giocherà venerdì alle 21.20 in casa del Sunrise Rimini. Una trasferta attende invece Faenza di scena lunedì 6 alle 21 a Forlì con la Libertas Green. Il tabellino di Massa Lombarda: Ugulini, Spinosa 17, Lanzillotti, Pietrini 13, Dalla Malva 5, Asioli, Orlando 10, Delvecchio 26, Rivola 3, Castelli 4, Brignani 2, Filippini. All.: Panizza.

Classifica: Massa Lombarda 26; Tigers 2014 Forlì e Faenza 22; Tiberius Rimini 16; Libertas Green Forlì e Eagles Morciano 14; Sunrise Rimini 12; Sporting Cattolica 10; Aics Forlì 8; Santarcangiolese 6; San Patrignano 4; Bellaria 2.

Serie C. Faenza Basket Project da dieci e lode. Le faentine vincono senza problemi anche il recupero con la Fortitudo Academy Bologna con un rotondo 78-48 (24-12; 43-29; 60-38), restando a punteggio pieno dopo dieci turni. La gara è stata senza storia con le faentine che hanno subito chiuso i conti. Nel prossimo turno il Faenza Basket Project giocherà venerdì alle 19.30 in casa con il CSI Sasso Marconi, mentre il Capra Team farà visita al Basket Village Granarolo. Il tabellino di Faenza: Morsiani 10, Bornazzini 6, Fiorani 2, Fabbri 6, Panzavolta 14, Bandini 6, Spataro 2, Porcu 13, Georgieva 15, Agostinelli 4, Bettini, Poggiali. All.: Sferruzza

Classifica: Faenza 20; Monte San Pietro 16; Vis Rosa Ferrara 12; Peperoncino Libertas Castello D’Argile, CSI Sasso Marconi e Bologna Basket School 10; Capra Team Ravenna e Basket Village Granarolo 8; Fortitudo Academy Bologna 4; Aics Forlì 0.