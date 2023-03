Il Massa in trasferta

In Promozione si giocano domani, alle 14.30, le gare della decima di ritorno (mancano sei turni al termine della stagione). I verdetti sono ancora da scrivere. Il campo principale del girone D è il ‘Vaienti’ di Fosso Ghiaia, dove i bianconeri – undicesimi a quota 23, in zona playout – ospitano la capolista Massa Lombarda che, avviata verso il ritorno in Eccellenza, guida la classifica con 8 punti di margine sull’Atletico Castenaso. La formazione massese può contare su un potenziale offensivo di primordine, col bomber Melloni, capocannoniere del girone a quota 16, in condominio con Battiloro dello Sparta Castel Bolognese. È un match clou anche quello in programma all’Arboscelli di Solarolo, dove va in scena uno scontro diretto ad alta tensione contro la Reno. Le due squadre sono appaiate al 3° posto. In cerca di riscatto è il San Pietro in Vincoli che ospita il pericolante Sesto Imolese. La squadra di mister Vezzoli è in frenata ed è uscita dalla zona playoff. Per lo Sparta Castel Bolognese si prospetta un turno complicato.

I castellani, noni a quota 34 con 11 punti di margine sulla zona playout, ma reduci da 2 ko di fila, sono infatti di scena a Osteria Grande sul campo della quinta forza del campionato che difende la posizione in zona playoff dall’assalto dello Spiv (a -2). Altro derby di interesse per la classifica è quello del ‘Bruno Neri’ dove il Faenza ospita il Cotignola. I manfredi hanno cominciato male il nuovo corso del tecnico Casamenti, perdendo la sfida di Castel San Pietro Terme, e scivolando pericolosamente a 7 punti dalla zona playout. Il Cotignola invece (4 punti nelle ultime 2 giornate), sta lottando con le unghie coi denti per uscire dalla zona retrocessione e tornare in quella zona playout che dista una sola lunghezza. Nel girone E, il Cervia – nono a +3 sulla zona playout – ospita il Bellaria al ‘Todoli’ di Milano Marittima. Gli ospiti invece lottano ai margini della zona retrocessione.