Il Massa Lombarda prova l’allungo E il Faenza vuole la tranquillità

Nel campionato di Promozione, si giocano domani, alle 15.30, le gare della ventiseiesima giornata. Al termine della ‘regular season’ mancano 5 turni. Nel girone D, il Massa Lombarda può dare inizio al conto alla rovescia. La capolista, che vanta 10 punti di vantaggio sull’Atletico Castenaso, ospita il Placci Bubano, formazione in lotta per evitare i playout. I bianconeri, che vantano la miglior difesa con appena 15 reti incassate, sono reduci da 3 vittorie consecutive. Potrebbe essere un turno propizio anche per la Reno che, quarta con 46 punti a -2 dal podio, nella propria tana del ‘Nostini’ riceve la visita del fanalino di coda Argentana, ormai staccatissimo e rassegnato. Un compito sulla carta meno agevole tocca al Solarolo che, appaiato alla Reno, deve far visita alla Libertas Castel San Pietro, terzultima ed impegnatissima ad evitare la retrocessione diretta.

Il campo principale è tuttavia il ‘Dal Monte’ di Cotignola dove si gioca un testacoda ad alta tensione. I redivivi padroni di casa, tredicesimi a quota 20 e in serie utile da 3 turni, puntano ad evitare la retrocessione, guadagnandosi i playout. Gli ospiti invece, sono scivolati a -2 dalla zona playoff per effetto degli ultimi risultati negativi (2 punti in 4 gare) e vorrebbero rientrare nella lotta di vertice.

Altro match ad alta tensione è quello del ‘Bolognini’ di Castel Bolognese dove lo Sparta, forse l’unica squadra che non corre rischi (+11 sulla zona playout) e non ha velleità (-12 dalla zona playoff), ospita il Fosso Ghiaia che invece ha l’ambizione di salvarsi senza passare dagli spareggi. I bianconeri – appena 2 pareggi nelle ultime 5 giornate – sono in piena zona playout e hanno 3 punti da rimontare sul Placci Bubano.

Discorso a parte merita il Faenza. I manfredi, precipitati al 10° posto a quota 31, devono gestire un margine di 8 punti sulla zona playout e sono attesi dalla trasferta di Portomaggiore, sul campo della Portuense, ottava a quota 38.

Dopo l’esonero di mister Folli, il sostituto Casamenti ha guidato la squadra nella sconfitta di Castel San Pietro e nel pareggio interno a reti bianche contro il Cotignola. Servono urgentemente i punti per garantirsi la permanenza e per pianificare il rilancio. Nel girone E il Cervia è di scena a Forlimpopoli, sul campo della quinta. I gialloblù, decimi a quota 30, devono gestire 3 punti di margine sulla zona playout, e sono reduci da 3 pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali contro il non irresistibile Bellaria.