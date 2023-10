Il Massa si fa rimontare. San Pietro in Vincoli travolto

Mercoledì di Coppe anche in Emilia-Romagna, con il terzo e ultimo turno della fase a gironi di Eccellenza e Promozione – il Memorial Minetti – e i sedicesimi di quella di Prima Categoria. In Eccellenza le bizantine sono state inserite nei gironi 7 e 8: passava la prima di ogni raggruppamento e le 7 migliori secondi. Ebbene, nel girone 7 il Massa Lombarda ha pareggiato 2-2 a Medicina: i bianconeri si erano portati sul 2-0 nel primo tempo grazie a Brigliadori (4’) e Magri (43’) ma nel secondo tempo hanno subìto il ritorno dei bolognesi che hanno raggiunto il pari grazie a Dalfiume (16’ st) e Boschi (30’ st). Nell’altra gara il Sanpaimola ha sconfitto 1-0 (4’ pt Venturoli) la Pol. Reno. Così il Massa Lombarda è passato come primo nel girone con 7 punti, il Sanpaimola (6 punti) è stato ripescato tra le sette migliori seconde. Nel girone 8, invece, non ce la fa il Russi, battuto 5-1 a Gambettola e ultimo con 3 punti. In Promozione le otto ravennati sono state inserite in due gruppi, il 17 e il 18. Nel primo, mercoledì sera, il Cervia ha vinto 3-2 in casa Del Duca mentre il Classe ha travolto 4-1 il San Pietro in Vincoli: Classe e Cervia hanno così chiuso a 7 punti, col Cervia primo per differenza reti (+5 contro +3). In ogni caso anche gli adriatici sono stati ripescati tra le 14 migliori seconde.

Anche nel girone 18 entrambe qualificate le ravennati, prima e miglior seconda: Solarolo, primo – dopo aver vinto 3-2 col Cotignola – con 7 punti, secondo il Faenza (6-0 allo Sparta Castel Bolognese) con 6 punti. In Prima Categoria si è giocato il 3º turno: Savarna-Virtus Faenza 0-4 (28’ st Merendi, 35’ st Bernabei, 40’ st Romano, 44’ st Lucatini) e Santagata Sport-Dozzese 2-0 (14’ pt Tamburini, 29’ pt Circassia). u.b.