"Il mio obiettivo è arrivare tra i primi tre nel Campionato italiano" Le ambizioni del pilota faentino di Enduro, Mirko Ciani, che gareggia nella categoria senior col Dozer Team

Mirko Ciani si conferma competitivo anche ‘nel mondo dei grandi’. Il pilota faentino di Enduro, alfiere del Dozer Team Faenza e del Motoclub Regnano, sta vivendo un momento particolare della sua carriera, perché da questa stagione è entrato nella categoria senior avendo compiuto 24 anni, dopo aver fatto incetta di vittorie tra gli under. Anche in questa nuova realtà il pilota di Enduro non ha deluso le attese, facendosi subito notare con ottimi piazzamenti. Un inizio di stagione che lascia ben sperare per il futuro come accadde al debutto, quando Ciani sin dalla sua prima gara ufficiale mostrò di essere più che competitivo, vincendo poi il campionato. "Sto vivendo una stagione importante sotto tutti i punti di vista – spiega –. Le novità maggiori sono il cambio della moto, perché ora sono passato all’italiana Beta sempre di cilindrata 300 (il faentino aveva sempre guidato una KTM; ndr) e il valore degli avversari: adesso mi confronto con piloti che hanno molti anni di esperienza in più di me. Dopo le prime due gare dei Campionati Assoluti d’Italia sono 7°, mentre nel Campionato Italiano, dove ho debuttato domenica scorsa a Gualdo Tadino, sono secondo. Nello scorso week ho gareggiato nella tappa del Campionato Mondiale che si correva ad Arma di Taggia e ho ottenuto un 14° e un 15° posto nella categoria E3. Sono molto soddisfatto di quanto ho fatto fino ad ora è il mio obiettivo è arrivare tra i primi tre nel campionato italiano e di vincere alcune gare. Negli Assoluti d’Italia punto invece ad arrivare nei primi cinque".

Luca Del Favero