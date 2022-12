Il miracolo di Bottacini Il Russi è la squadra da battere

di Ugo Bentivogli

Sta guardando tutti dall’alto in basso, nel girone D di serie B. Simone Bottacini e il suo Russi sono diventati la squadra da battere nel raggruppamento e hanno 3 punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici, soprattutto il Recanati, avversario dei Falchetti nella prima giornata di ritorno. Nel frattempo, però, i marchigiani affronteranno l’ultima di andata mentre gli arancioneri riposeranno: in caso di vittoria di Recanati contro il Grifoni (il 7 gennaio) gli avversari del Russi li affiancheranno in classifica a quota 27 punti. Tuttavia, sarebbero primi in virtù del successo negli scontri diretti (5-4) proprio alla prima giornata del torneo cadetto. Una sconfitta, quella del Russi, arrivata negli ultimi secondi di gara, poi bilanciata da ben 9 vittorie di cui 6 casalinghe, per un’imbattibilità casalinga che dura da tutta la stagione.

"In casa abbiamo un pubblico vigoroso che ci sostiene – racconta con soddisfazione il tecnico del Russi, Simone Bottacini – mentre abbiamo pagato un po’ di immaturità nelle prime trasferte, perdendo 3 delle prime 4 gare lontano da casa. E queste sono rimaste le nostre uniche sconfitte, anche perché nel frattempo siamo cresciuti in maniera importante anche in trasferta: la svolta è stata senza dubbio nella gara col Buldog Lucrezia, formazione che in casa era ancora imbattuta ed è davvero ostica, soprattutto tra le mura amiche. Invece abbiamo vinto 5-4 al termine di una gara di spessore. Ora ci stiamo preparando al meglio per affrontare Recanati: sono convinto che ne uscirà una partita davvero interressante".

Poi è arrivata anche la vittoria esterna con la Dozzese e il primato solitario. "Sono soddisfazioni ma noi restiamo umili – prosegue Bottacini – purtroppo abbiamo perso 4 giocatori da inizio stagione per infortuni vari e non ho mai potuto avere la rosa al completo neppure per un giorno di allenamento. E questo, un po’ mi spiace, anche se tutti stanno lavorando con grandissimo impegno: per la prima volta nella storia del Russi, abbiamo anche due stranieri in squadra, due spagnoli Andres Fuentes e Victor Peralta che sicuramente ci stanno aiutando a fare bene.

La società è estremamente seria e sono davvero contento di allenare una squadra salita dalla serie D alla B con tanto promozioni. Siamo umili ma abbiamo degli obiettivi: ripetere almeno la stagione scorsa nella quale siamo arrivati alla finale playoff. Comunque sarebbe importante entrare tra le squadre che giocheranno gli spareggi promozione".