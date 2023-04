Il Mosaico crolla, ancora, nel finale

L’atteso scontro fra Mosaico Ravenna e Clai Imola si è chiuso con la vittoria al quinto set delle ospiti che hanno portato a 3 i punti di vantaggio in classifica sulle rivali a quattro partite dal termine della regular season. Anche con lo scattante Ciro Zoratti in panchina al posto di Focchi, il Mosaico si è dimostrata la squadra dai buoni inizi, ma dai pessimi finali. Vale per l’intera stagione (un 2022 trascorso quasi interamente nelle prime tre posizioni, ma un 2023 pieno di sconfitte) e anche per le singole partite, dove spesso i vantaggi accumulati non sono stati adeguatamente difesi. Così sono giunte le ultime due sanguinose sconfitte interne contro Jesi e Imola, dalle trame simili: in vantaggio per 2-0 con parziali pesanti (un 25-13 contro Jesi, un 25-11 contro Imola) e padrona del campo, la squadra ravennate ha spento la luce, dimostrando limiti fisici e caratteriali. Serena Ortolani (foto) ha confermato classe e doti tecniche indiscutibili, ma è giunta esausta ai finali di match dove, da unico sbocco offensivo, è stata preda dei muri avversari. Solo 13 i suoi punti contro la Clai dopo la grande performance (31) contro Jesi. In evidenza, per Imola, il centrale Migliorini (10 muri) e la ravennate ex-Olimpia Missiroli (16 punti). Zoratti ha lavorato di fantasia, schierando Ortolani nella diagonale dei martelli e Rubini opposta-ricevitrice, per facilitarle l’attacco da posto2.

L’idea ha funzionato bene per due set, ma poi è finita la benzina fisica e agonistica e le alchimie tattiche non hanno potuto risolvere i problemi. A rendere cupa la serata, oltre ad un arbitraggio discutibile, è giunto anche un infortunio alla testa di Giardi, che ha trascorso la notte in osservazione all’ospedale, prima di essere dimessa con la prescrizione di qualche giorno di riposo. Il traguardo dei playoff, rimasto a lungo raggiungibile anche per la strana conformazione della classifica del girone D (anomalia assoluta il fatto che la terza in classifica abbia 8 sconfitte al passivo e la quarta ne abbia 10) è ora un miraggio. Occorrerà un pieno nelle prossime quattro partite (a partire da quella difficile, a Forlì, dopo la sosta pasquale), ma anche almeno un passo falso dell’Imola.

Nessun punto e poco da salvare nel turno interno della Pietro Pezzi contro il quotato Villafranca Veronese. Con un po’ di attenzione poteva essere vinto il secondo set (sciupato un vantaggio di 19-16), ma la differenza di caratura è apparsa netta: finisce 0-3. I ragazzi di De Leonibus, dopo la pausa pasquale, ripartiranno da Viadana per il quartetto di gare dal quale spremere i punti-salvezza.

In serie B2 la vittoria per 3-1 dell’Olimpia Teodora sul Potenza Picena rende l’obiettivo salvezza raggiunto con sicurezza quasi aritmetica. Ben assorbita la mancanza di coach Marone (sostituito in panchina da Dominico Odelvys, ex capitano della nazionale cubana) e del martello Monaco, squalificati a seguito della turbolenta trasferta di Monte Urano.

