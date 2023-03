Il Mosaico esonera Focchi Fatale il ko con Jesi

Scelte drastiche, in casa Mosaico, dopo la sconfitta interna di sabato scorso, ad opera della Pieralisi Jesi. La proprietà veneta del sodalizio ravennate ha deciso di sollevare Mattia Focchi dall’incarico di allenatore della prima squadra. In panchina arriva Ciro Zoratti, di Udine, giovane allenatore proveniente da esperienze negli States in un college di Miami. Il nuovo tecnico ha guidato ieri sera il suo primo allenamento. A Focchi, invece, sarà proposta la prosecuzione della collaborazione nel settore giovanile, che il 39enne protagonista di due promozioni consecutive, dalla C alla B1, si riserverà di valutare nei prossimi giorni. Sulla scelta hanno pesato i risultati negativi del 2023, in cui sono giunte 6 sconfitte (contro tutte le rivali dirette nella lotta alla promozione) e 3 sole vittorie con le ultime della classifica, mentre nel 2022 il bilancio era stato di 7 vittorie e 3 sconfitte. Per il Mosaico, matricola della serie B1, la stagione era cominciata con ambizioni limitate e con un roster dai valori tutti da misurare, alla luce della categoria superiore.

Gli ottimi risultati della fase iniziale hanno poi fatto ipotizzare traguardi più ambiziosi, quale la conquista di un posto playoff. Il tesseramento, qualche settimana fa, di un grande giocatrice come Serena Ortolani (31 punti personali nel match di sabato, non sufficienti a ribaltare il match) aveva scoperto le carte, ma la squadra non ha raccolto i risultati sperati e, in diverse occasioni, ha espresso un gioco involuto dove, ad una buona solidità della ricezione, non sono corrisposti valori adeguati negli altri fondamentali. Sabato, contro il grintoso Jesi (che si è iscritto così alla lotta per il terzo posto) la partita è stata il compendio della stagione: primo set praticamente perfetto, vinto a 11, poi gestioni difficili, soprattutto in attacco e poca lucidità nella gestione dei finali punto a punto del quarto e del quinto set, in cui sono stati sprecati 4 match ball.

La classifica del girone D sembra curiosamente voler "aspettare" le ravennati che, nonostante le 9 sconfitte complessive, sono ancora terze, seppur incalzate da una muta di inseguitrici (Imola, Forlì, Jesi, Cesena) che, a loro volta, palesano grande discontinuità di risultati. Nel prossimo fine settimana le ravennati osserveranno il turno di riposo e la classifica avrà così una maggiore "leggibilità", parificando il numero di partite giocate dalle pretendenti al terzo posto.

Al ritorno in campo, il primo aprile, il Mosaico affronterà l’Imola al "Costa" in una gara dove sarà praticamente obbligato a prendersi i tre punti in palio. Ma anche il seguito del calendario (Forlì e Cesena fuori casa, Fabbrico e Trevi in casa) è ricco di insidie e non concede praticamente alcuna possibilità di sbagliare. Nella tarda serata di ieri la società ha incontrato il neohead coach Zoratti, subito in palestra e con un programma di lavoro che può essere impostato con calma, grazie al turno di riposo.

Marco Ortolani